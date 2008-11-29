Подтеки масла: нужен ли ремонт

Автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда работники автосервиса во время планового обслуживания рекомендуют провести ремонт агрегата автомобиля, указывая на масляные подтеки. В среде автолюбителей сложилось двойственное мнение по вопросу замасленных узлов и агрегатов. Одни водители считают, что поверхности деталей должны быть чистыми, а при появлении пятен масла необходимо менять сальники и прокладки. Их оппоненты убеждены, что небольшие подтеки образуются вследствие просачивания масла и смешивания его с конденсатом, а на работу механизма это никак не влияет.

Производители транспортных средств допускают появление незначительного количества эксплуатационных жидкостей на поверхности узлов во время эксплуатации. Просачивание масла упоминается в документации, не считается неисправностью. Но подчеркивается, что такое явление не должно влиять на расход технических жидкостей. Владелец автомобиля должен сам проверять уровень масла в узлах, контролировать его расход. И только в том случае, когда потери превышают допустимые нормы, обращаться в сервисный центр.

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Проверка уровня масла в двигателе должна стать ежедневной, обязательной процедурой. Контроль уровня смазки в редукторе и коробке передач проводится согласно графику технического обслуживания, но при наличии следов масла на поверхности узлов проверка проводится чаще. Амортизаторы и гидравлические стойки подвески, в случае появления на них подтеков трансмиссионного масла, проверяются на стенде. Нет смысла в их замене или ремонте при удовлетворительных рабочих характеристиках.

Особое внимание необходимо уделить не обслуживаемым автоматическим коробкам передач. Некоторые автовладельцы воспринимают этот термин буквально и не проверяют состояние коробки. А между тем, при малейшем подозрении на неисправность, следует посетить сервисный центр.

Допустимые нормы расхода масла каждый производитель устанавливает самостоятельно, поэтому автовладелец должен учитывать индивидуальные характеристики своего автомобиля. Некоторые типы двигателей отличаются повышенными допустимыми нормами расхода, и в интервале между плановыми заменами потребуется значительное количество масла для поддержания необходимого рабочего уровня.

Рассматривая вопрос о необходимости ремонта, следует уточнить, что речь идёт о небольшом просачивании масла и появлении подтеков в течение длительного периода. Если же масло из-под сальника брызжет во все стороны, а на протертой поверхности узла появляются следы буквально на следующий день, то ремонта не избежать.