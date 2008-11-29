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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Покупка квартири для здачі в оренду у Харкові
Найбільш надійним традиційно вважається вкладення коштів в нерухомість. Якщо мова йде про житлові приміщення, то з цих інвестицій можна витягувати непоганий пасивний дохід, що не поступається вкладам на депозити і покупку цінних паперів. Варто відзначити, що всі зазначені вище види фінансових операцій пов'язані з певними ризиками і мають свої нюанси.
Досить часто пасивний заробіток на оренді житла пов'язаний з певними ризиками: простоєм квартири під час пошуку орендарів і недобросовісними квартиронаймачами, що наносять значну псування майну. Мінімізувати ймовірність виникнення цих ситуацій допоможе грамотно складений договір оренди квартири з неодмінною описом такого.
Яке житло купувати для здачі в оренду
Для свідомого інвестування в житлову нерухомість з метою отримання прибутку, потрібно відштовхуватися від практичності і прагматичності вкладень. Тобто, не слід купувати квартиру, спираючись на власні вимоги і смакові переваги до житла. Орієнтуватися необхідно на бажану категорію квартиронаймачів. Для гарантованого отримання стабільного і високого пасивного доходу при мінімумі тимчасових і трудових витрат, насамперед, потрібно розібратися в тонкощах подібних вкладень.
Придбання нерухомості в новобудові ЖК "Воробйові гори" на ранніх етапах будівництва дозволить зекономити чверть вартості готового житла, а значить – несе фінансову вигоду у вигляді мінімізації первинних вкладень. Крім того, в такій нерухомості буде найбільш «свіжий» ремонт.
Щоб оптимально спланувати свої капіталовкладення, потрібно ознайомитися з середньою вартістю оренди на ринку нерухомості по місту Харків.
Принципи бізнесу орендованого житла
При інвестуванні в покупку квартири для оренди, необхідно визначити для себе прийнятний ціновий сегмент нерухомості, що автоматично позначить коло потенційних наймачів:
З приводу останніх пунктів-через високу вартість оренди житла преміального класу, знайти на нього бажаючих дуже непросто. А це означає - простій приміщення і недоотриманий прибуток. Тому такі квартири краще набувати для себе, а для оренди – максимально орієнтуватися на вимоги бажаної групи орендарів, а це - стан житла і зручність його розташування.
Ідеальне рішення в даному випадку – консультація з професіоналами. Якщо ви тільки замислюєтеся про покупку або вже маєте на прикметі кілька варіантів, експерти ЖК "Воробйові гори" готові допомогти вам зробити правильний вибір. З їх допомогою ваше капіталовкладення в нерухомість буде максимально вигідним!
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