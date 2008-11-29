Покупка квартири для здачі в оренду у Харкові

Найбільш надійним традиційно вважається вкладення коштів в нерухомість. Якщо мова йде про житлові приміщення, то з цих інвестицій можна витягувати непоганий пасивний дохід, що не поступається вкладам на депозити і покупку цінних паперів. Варто відзначити, що всі зазначені вище види фінансових операцій пов'язані з певними ризиками і мають свої нюанси.

Досить часто пасивний заробіток на оренді житла пов'язаний з певними ризиками: простоєм квартири під час пошуку орендарів і недобросовісними квартиронаймачами, що наносять значну псування майну. Мінімізувати ймовірність виникнення цих ситуацій допоможе грамотно складений договір оренди квартири з неодмінною описом такого.

Яке житло купувати для здачі в оренду

Для свідомого інвестування в житлову нерухомість з метою отримання прибутку, потрібно відштовхуватися від практичності і прагматичності вкладень. Тобто, не слід купувати квартиру, спираючись на власні вимоги і смакові переваги до житла. Орієнтуватися необхідно на бажану категорію квартиронаймачів. Для гарантованого отримання стабільного і високого пасивного доходу при мінімумі тимчасових і трудових витрат, насамперед, потрібно розібратися в тонкощах подібних вкладень.

Придбання нерухомості в новобудові ЖК "Воробйові гори" на ранніх етапах будівництва дозволить зекономити чверть вартості готового житла, а значить – несе фінансову вигоду у вигляді мінімізації первинних вкладень. Крім того, в такій нерухомості буде найбільш «свіжий» ремонт.

Щоб оптимально спланувати свої капіталовкладення, потрібно ознайомитися з середньою вартістю оренди на ринку нерухомості по місту Харків.

Принципи бізнесу орендованого житла

При інвестуванні в покупку квартири для оренди, необхідно визначити для себе прийнятний ціновий сегмент нерухомості, що автоматично позначить коло потенційних наймачів:

найдешевші квартири – однокімнатні, розташовані на околиці далеко від зупинок, шкіл і магазинів, в старому (можливо – аварійному) будинку. Як правило, в такому житлі давно не робився ремонт. Потенційними орендарями будуть студенти або заробітчани. Тому розраховувати на порядних знімачів в цьому випадку складно, але відновлення приміщення, якщо щось зашкодять, обійдеться недорого;

квартири економ-класу, у яких свіжий і акуратний, але недорогий ремонт, не завжди нові, але справна меблі та побутова техніка. Однак розташовується така нерухомість також далеко від центру, тому і коштує недорого. Знайти мешканців в цьому випадку найбільш легко і просто, незалежно від термінів оренди;

житло середнього класу. Це також однокімнатні (рідше – двокімнатні) квартири, які від «економ» відрізняються більш сучасним ремонтом та меблями, а також великою кількістю техніки. А місцезнаходження такого житла буде ближче до центру. Цей варіант також користується високим попитом, найчастіше, звичайно ж, у забезпечених студентів або молодих працюючих сімей;

квартири середнього класу, але більшої площі. Вони мають більшу кількість кімнат при ідентичних інших критеріях щодо попереднього пункту. Цей варіант актуальний сім'ям, які мають дітей і планують орендувати житло тривалий час, але знайти таких мешканців складніше;

квартири еліт-класу, що мають стильний сучасний ремонт з індивідуальним дизайном, повний комплект актуальною техніки і найбільш зручно розташовані в центрі міста. Незалежно від квадратури і кімнатності такого житла, знайти на нього мешканців, особливо на тривалий час-завдання складне. Але і ціни найвищі. Таку нерухомість доречно купувати в столицях або мегаполісах в ділових кварталах.

З приводу останніх пунктів-через високу вартість оренди житла преміального класу, знайти на нього бажаючих дуже непросто. А це означає - простій приміщення і недоотриманий прибуток. Тому такі квартири краще набувати для себе, а для оренди – максимально орієнтуватися на вимоги бажаної групи орендарів, а це - стан житла і зручність його розташування.

Ідеальне рішення в даному випадку – консультація з професіоналами. Якщо ви тільки замислюєтеся про покупку або вже маєте на прикметі кілька варіантів, експерти ЖК "Воробйові гори" готові допомогти вам зробити правильний вибір. З їх допомогою ваше капіталовкладення в нерухомість буде максимально вигідним!