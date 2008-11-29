Чи може Україна стати туристичною Меккою

Витрати українських мандрівників в 8-9 разів перевищують витрати іноземців в Україні. Такі цифри озвучила в своїй колонці для "Нового часу" глава підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності ВР Анна Романова.

Експерт наводить офіційні дані НБУ, згідно з якими українці в 2018 році купили туристичних путівок за кордон майже на 8 млрд доларів. Ще 3,6 млрд доларів наші співгромадяни витратили за безготівковими розрахунками за кордоном - тобто розплачуючись в зарубіжних магазинах картами. І цю суму можна сміливо подвоювати, адже українці в основному витрачають готівку.

При цьому іноземці, які приїздили в Україну, витратили в нашій країні за безготівковими розрахунками за все 1,2 млрд доларів.

"На українські путівки іноземці майже нічого не витрачають, оскільки український туристичний продукт як такий не сформований. Тому іноземці в 90% випадків приїжджають самостійно", - зазначила Романова. - Це означає, що в безготівкові витрати дуже часто включені бронювання готелю, трансфер, переліт ".

Таким чином, підсумувала експерт, витрати українських мандрівників в 8-9 разів перевищують витрати іноземних візитерів в Україні.

Словом, є над чим працювати - і Мінекономрозвитку (там є цілий департамент туризму, де працює 21 осіб), і МЗС, і Мінінфраструктури, і Міністерству інформполітики.

"Цей список можна продовжувати довго, так як туристична індустрія охоплює всі сфери управління: від гостинності співробітників паспортного контролю до безпеки на вулиці, чистоти на узбіччі, сервісу в готелі, навігації в транспорті, громадських туалетів, доріг, поїздів, аеропортів, - зазначила Романова . - тобто ми втрачаємо і недоотримуємо понад 10 млрд доларів щорічно, не розвиваючи сильну українську туристичну індустрію. Не кажучи про щорічні іміджеві втрати, тому що кращий спосіб поліпшити імідж країни - стати привабливою туристичною державою ".

Навіть після анексії Криму в Україні є чимало розкручених пляжних курортів на березі Чорного моря - Одеса, Затока, Коблево, Скадовськ. Але ж є ще Азовське море, річки, озера - десятки і навіть сотні мальовничих місць. Плюс Карпати і Закарпаття, які, хоча і є основними туристичними напрямками для зимового відпочинку в Україні, користуються незмінним попитом і в теплу пору року.

Проте, чимало українців, плануючи свій літній відпочинок, віддають перевагу Туреччині та Єгипту. Свій вибір пояснюють тим, що сервіс там краще, море і пляжі - чистіше, їжа - різноманітніша і смачніша, та ще при цьому тур виходить дешевше!

- Мені завжди було незрозуміло, як тур з авіаперельотом на тиждень може коштувати 200 доларів з людини, - каже директор туристичного агентства In Tour Наталія Коломийчук. - Адже сюди включено все: переліт, проживання, повний пансіон, трансфер і навіть страховка. Виходить, що інші країни якось знаходять можливість формувати продукт таким чином, щоб він був доступний кожному туристу, а ми - ні.

Коломийчук передбачає, що, можливо, основні проблеми криються в законодавчій базі та тіньовій економіці. А те, що не сформовано, не може бути дешевим і змагатися в якості.

- Ми маємо прекрасні місця, які позмагаються за красою з будь-якими красотами світу, ми маємо відмінну лікувальну базу, нітрохи не гірше угорських і чеських курортів, у нас є непогана готельна база, - говорить експерт. - Ось тільки розрив ціни і якості між державними об'єктами і приватними дуже великий. І найчастіше готелі, що надають конкурентний набір послуг, в ціні перевищують зарубіжні. Але чому? Будматеріали, продукти, вартість праці у нас дешевше, а ціни - вище!

Усупереч значному туристичному потенціалу Україна не входить до переліку популярних туристичних напрямків у світі. Згідно з рейтингом туристичної конкурентоспроможності, Україна займає 88-е місце з 146.

- Ще в 2013-му ми в цьому ж рейтингу займали більш високу позицію - 76-е місце, - каже економіст Андрій Мартинюк. - Однак військовий конфлікт на сході країни привів в тому числі і до того, що наша країна сприймається світовою спільнотою як чергова "гаряча точка". Туристи, охочі відпочити і насолодитися пам'ятками, природою і сервісом, зовсім не готові ризикувати своїм життям, тому Україна ними навіть не розглядається в якості місця для відпочинку.

До цієї щодо нової проблеми додаються й старі, продовжує економіст. Наприклад, багато хто пам'ятає про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986-му і побоюються радіації. Плюс недостатньо комфортні турбази і пансіонати, які, маючи матеріальну базу ще часів СРСР, задирають ціни як в "Хілтон". І, нарешті, відсутність реклами і розкрутки. Українські туристи, навіть мигцем переглядаючи рекламні буклети, отримують більше уявлення про курорти Туреччини, Болгарії, Греції, Грузії, ніж про вітчизняні.

На думку аналітика Олексія Куща, Україна в розвитку власного туризму може піти по одному з двох шляхів.

По-перше, кластерна модель як в Єгипті, коли створюються туристичні зони. По-друге, модель МСБ (малого та середнього бізнесу), як, наприклад, в Болгарії.

- Для першого варіанту потрібна жорстка управлінська вертикаль, для другого - розвиток правового та економічного середовища, яку забезпечує інтеграція в ЄС, правда, у нас поки немає ні першого, ні другого, - констатує експерт. - Виділення земельних ділянок, дозвільна система, рівень кредитування МСБ, доступність підключення до інфраструктурних систем, розвиток транспорту, банальних доріг і т.д. - все це відсікає України від розвитку туристичної галузі. Українці все одно відпочивають в Єгипті, а не в Залізному порту, тобто "голосують ногами". Ми втратили значну частину профіциту за статтею туристичних послуг після анексія Криму. Найближчим часом ми можемо стати глобальним центром міграційних потоків, чимось на зразок вокзалу на шляху в ЄС. Що ж, можна буде заробити на беляшах.

Туризм сьогодні є найбільш стрімко розвиваючою галуззю в світі, але Україна, на жаль, тут більше клієнт, ніж постачальник відповідних послуг, каже економіст Олександр Гаврутенко.

- Навряд чи нам найближчим часом світить стати вагомим гравцем на цьому ринку, але прагнути хоча б врівноважити зовнішньоторговельний баланс в туристичній сфері - це завдання посильне і здійсненне, - вважає економіст. - У туризмі, як і в будь-якій сфері, важлива наявність унікального продукту, унікальної торговельної пропозиції. Україна ніколи не буде на рівних конкурувати з класичними формами туристичних послуг (пляжний, гірськолижний, гастрономічний відпочинок), але є ніші, які здатні стати нашою візитною карткою. Ми вже стали в якійсь мірі "туристичною Меккою" в таких не надто упереджено напрямках, як туризм по місцях техногенних катастроф, секс-туризм, кримінальний туризм - цим ми вже широко відомі в світі. Працювати над нівелюванням негативного іміджу країни, концентруватися на формуванні унікальних продуктів в доступних нам позитивних напрямках (бізнес-туризм, спортивний, культурно-історичний, зелений, освітній, медичний та ін.) - це шлях, по якому необхідно рухатися, щоб підвищувати туристичну привабливість країни.