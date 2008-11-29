Сільські райони США поступово вимирають

Після Великої рецесії більшість сільських районів США намагаються відновити втрачені робочі місця і зберегти колишню чисельність населення.

Факт залишається фактом: більшість невеликих міських і сільських округів країни не ростуть і рости не будуть. Згідно з даними Міністерства торгівлі США муніципальні райони складаються з округів, в центральних містах яких не менше 50 тис. чоловік, а також з прилеглих округів, які економічно залежать від них. Вони складають 36% всіх округів. Між 2008 р., напередодні Великої рецесії, та 2017 років тут були сконцентровані 99% всієї робочої сили і існував приріст населення.

Решта робочі місця і населення розподілялися між 21% невеликими містечками з населенням від 10 тис. до 50 тис. жителів і залишилися 42% сільськими округами.

У національному масштабі між 2008 і 2017 рр. 71% всіх великих округів виросли. Але більше половини невеликих містечок і сільських округів не росли і не скорочувалися з точки зору чисельності населення.

Регіональний спад

Результати по регіонах також різко відрізнялися. На захід і південь припадало 72% і 82% приросту робочих місць і чисельності населення, решта - на північний схід і Середній Захід.

Економічний і демографічний спад в невеликих містечках і сільських районах був особливо помітний на північному сході і Середньому Заході. 87% невеликих містечок і 85% сільських округів на північному сході зазнали скорочення населення і робочих місць. На Середньому Заході така ж ситуація спостерігалася в 61% невеликих містечок і 81% сільських округів.

Географічно основна частина країни просто намагається підтримати статус-кво. Так, є багато великих регіонів, які намагаються вижити, проте найбільше зниження населення і робочих місць спостерігається в сільських районах.

У 69 з 99 округів Айови з 2010 р відмічено скорочення, така ж ситуація відзначена в 10 з 15 невеликих містечках тут. Все це може мати негативні економічні та соціальні наслідки.

Чим обумовлені ці тенденції?

У вчених є різні пояснення цих результатів. У сільських районах більш низький відсоток людей в працездатному віці від 25 до 54 років через постійну міграції.

Інші вчені вважають, що втрата населення через зниження попиту на робочі місця обумовлена автоматизацією і аутсорсингом виробництва, технологічними досягненнями в гірничодобувній, лісовій і сільськогосподарській сферах.

Останнім часом виробничі та технологічні фірми стверджують, що проблеми невеликих містечок і сільських районів обумовлені пробілами в кваліфікації працівників.

США постійно урбанізуються, особливо останні 100 років. Технологічні досягнення в області виробництва, сільського господарства, видобутку корисних копалин, рибальства та лісового господарства призвели до того, що прискорилася міграція з сільських районів в міста.

Після проведення інновацій в цих галузях знизилося число необхідних працівників. Міграція з сільських районів зросла ще більше. В результаті скоротилася значна частина робітників і доходів в більшій частині сільської економіки.

У малих і середніх містах і пов'язаних з ними сільських округах зберігаються транспортні мережі, робочі місця, житло і комерційні центри, які вони намагаються підтримати. Занепад неминучий. У більшості невеликих містечок і сільських громад немає життєздатного економічного плану B.

Федеральний уряд і уряди штатів надають їм допомогу в обробці прісної води і стічних вод, доступ до медичного обслуговування, субсидований транспорт і навчання персоналу. Однак це ніяк не впливає на основні чинники, що перешкоджають перспективам зростання. У кожній галузі триває зниження робочих місць.

А у великих міських районах країни розвиваються можливості для роботи, кар'єрного зростання і підвищення якості життя.

Політики повинні серйозно розглянути той факт, що зростання більшості сільських районів буде зупинений. Важливо розробити політику, яка забезпечить доступ до необхідних державних послуг, підключить сільських жителів до сучасних технологій, щоб вони могли брати участь в житті сучасного суспільства і захистить щось привабливе, що є в менш населених пунктах.

Вчені вміють виявляти причини і наслідки занепаду в сільській місцевості, проте що з цим робити, ще тільки належить з'ясувати.