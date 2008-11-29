Спрей або крем: який сонцезахисний засіб краще вибрати

З огляду на те, що дерматологи постійно нагадують нам про зв'язок між використанням Санскрін і ризиком меланоми, поява на ринку все більшої кількості засобів для захисту від сонця зовсім не видається дивною.

Але лосьйони, креми, гелі, стіки і спреї на полицях магазинів здатні заплутати, тому що не дуже зрозуміло, який формат захищає найкраще. Коротка відповідь: в цілому засоби різних форматів працюють однаково. Інше питання, що правильне нанесення спрею може бути трохи більш складним.

Фахівці кажуть, що сонцезахисні властивості продуктів, які наносяться і розпорошуються, абсолютно однакові. А тому якщо людина дотримується правил нанесення Санскрін, вона забезпечить себе необхідним і достатнім захистом. Але що це за правила?

По-перше, засіб не працює поодинці. Так, він значно знижує ризик раку шкіри і фотостаріння, але вам все ще важливо перебувати в тіні в пікові години, оновлювати крем після купання і одягати головний убір.

По-друге, його потрібно наносити заздалегідь. Найчастіше ми робимо це вже на пляжі або коли відчуваємо, що шкіра починає «пригоряти» - і це велика помилка. Для повноцінного захисту після нанесення потрібен час, щоб випаруватися з поверхні шкіри, залишивши лише захисну плівку. Оптимальний час нанесення - за 15-20 хвилин до виходу на вулицю.

По-третє, важливо наносити достатню кількість. Якісне покриття - запорука ефективності засобу. І якраз тут починаються відмінності між форматами Санскрін: кремові засоби ми, як правило, мажемо ретельніше (хоча все ще не надто ретельно, як показують дослідження). Якщо ж вам подобається аромат чи формула спрея, та й просто він вже куплений, то лікарі радять розпилювати його на долоні, а потім розтирати.

По-четверте, продукт вимагає постійного оновлення. Рекомендується наносити крем кожні дві години, якщо ви перебуваєте під прямими сонячними променями, і, як вже було сказано, оновлювати після кожного занурення в воду. Причому, в останньому випадку навіть за умови, що крем водостійкий.