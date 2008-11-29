В Україні зареєстровано новий законопроект про мову

Депутати Верховної ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Василь Німченко та Нестор Шуфрич зареєстрували в парламенті новий проект закону "Про порядок застосування мов в Україні".

15 травня поки що чинний президент України Петро Порошенко підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він передбачає виняткове використання української майже у всіх сферах життя. Парламентом закон був прийнятий ще в квітні, але опозиціонери внесли постанову про його скасування. У свою чергу Рада відмовилася скасувати закон.

За інформацією партії "Опозиційна платформа - За життя", запропонований проект ґрунтується на принципово інших засадах. Він передбачає, що українська мова залишиться єдиною для Збройних сил України та інших військових формувань, засідання Верховної ради України, її комітетів і комісій. Також виняткове використання мови буде застосовуватися в проектах законів та інших нормативних актах, які вносяться на розгляд Верховної Ради України. Крім цього українська залишиться мовою угод, картографічних видань. Про це передає РІА Новини, посилаючись на повідомлення прес-служби партії.

Новий законопроект опозиції дозволить телерадіокомпаніям самостійно вибирати, якою мовою вони можуть вести мовлення. Це може бути як однією українською, так і кількома мовами відразу. Також в друкованих ЗМІ право вибору використання будь-якої мови буде визначатися їх засновниками відповідно до установчих документів.