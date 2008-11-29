Від погіршення пам'яті до галюцинацій: ознаки шизофренії, які варто знати

Як і у більшості психічних захворювань, ознаки шизофренії не завжди очевидні. Так, люди нерідко думають, що стан пов'язаний з роздвоєнням особистості, хоча насправді це не так.

Неможливість відокремити реальність від фантазії - ось основний (але далеко не єдиний) симптом шизофренії, ознаки якої, як правило, проявляються у віці 16-30 років. І хоча існуючі класифікації недосконалі, фахівці кажуть, що є ряд симптомів, котрі корисно знати кожному.

Проблеми з промовою

Дуже багато пацієнтів з шизофренією відчувають труднощі зі спілкуванням. Це, кажуть лікарі, відбувається тому, що їх думки плутаються, так що їм складно буває сформулювати що-небудь. У підсумку мова людини перетворюється в окремі слова, які розташовані у випадковому порядку, а тому не мають ніякого сенсу.

Когнітивні порушення

При шизофренії нормальна функція мозку порушується, так що пам'ять, концентрація, здатність до організації і планування значно погіршуються. І цей симптом, мабуть, більше за інших впливає на повсякденне життя пацієнтів.

ажитація

Точно так же, як і у випадку з промовою, дезорганізовані рухи можуть бути симптомом шизофренії. В першу чергу, це велика кількість «нервових» рухів, які людина робить а також неможливість відрізнити праву руку від лівої, незграбність і навіть неможливість рухатися.

Галюцинації

Галюцинації є класичним симптомом шизофренії. Найчастіше це слухові (голоси, музика або працює механізм) і візуальні (від колірних кіл до людей, яких не існує) галюцинації, але іноді пацієнти розповідають про тактильні відчуття (почуття дотику) або дивні запахи. Хоча тут важливо розуміти, що галюцинаціями можуть супроводжуватися і інші ментальні розлади, включаючи БАР.

Хибні уявлення заважають

Історії, які пацієнти вигадують, щоб пояснити собі галюцинації - це і є помилки. Вони можуть бути дивними і параноїдальні, але можуть бути і умовно нормальними, в залежності від тяжкості стану людини. Але вони, знову ж таки, не є відмінною рисою шизофренії, оскільки помилками супроводжуються дуже різні психічні стани.

Замкнутість і суїцидальні думки

Пацієнти з шизофренією занурюються в себе, стають більш замкнутими, менше спілкуються з друзями і родичами, майже не звертають уваги на речі, які раніше їх захоплювали. Прояви, дуже схожі на депресію, можуть супроводжуватися монотонними рухами і «скляним» поглядом.

При відсутності соціальної підтримки та лікування все це стає приводом для появи суїцидальних думок і конкретних дій. Статистика показує, що пацієнти з шизофренією частіше за інших стають винуватцями самогубства.