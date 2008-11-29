Эффективное лечение алкоголизма и наркомании доступно каждому

За последние 20 лет в мире значительно увеличился оборот наркотических веществ. Согласно «Всемирному докладу о наркотиках», опубликованному в 2018 году Управлением ООН по наркотикам и преступности, за период от 2000 до 2015 годы в мире на 60% выросло число смертей от наркомании. Большая часть зависимых – подростки и молодёжь. Они быстрее попадают в плен в силу неопытности и особенности физиологии. Насущная задача требует немедленного решения.

Современные методы освобождения от наркотической и алкогольной зависимости

До недавнего времени помощь людям, попавшим в смертельную кабалу, ограничивалась лечением медикаментами. С помощью лекарств снимались симптомы ломки и тяжёлого похмелья. Так удавалось частично восстановить состояние зависимого. Но, возвращение в прежний круг общения вновь приводило к срыву.

Человек не может самостоятельно противостоять соблазну. Поэтому, новые методики лечения наркомании и алкоголизма основываются на этапах:

1. Медикаментозная детоксикация организма с помощью лекарственных препаратов. Проводится под наблюдением врача-нарколога.

2. Терапия психических нарушений.

3. Психологическая реабилитация под индивидуальным наблюдением врачей-психологов.

4. Адаптация в обществе – ресоциация. Общение в группах реабилитантов помогает найти понимание и поддержку.

5. Психологическое сопровождение после курса реабилитации.

Работа требует строгого соблюдения последовательности и изоляции зависимого от порочного круга общения.

Где доступно полноценное лечение наркомании и алкоголизма

В обычной клинике специализированную помощь оказать невозможно. Современные методики лечения наркомании и алкоголизма полностью доступны в реабилитационном центре.

Наркологическая клиника «Реванш» входит в число организаций, применяющих эффективные современные методы освобождения от любого вида зависимости. За 15 лет работы центра, здесь обрели освобождение более 2500 человек. Филиалы клиники расположены в 18 городах Украины и стоит посетить официальный сайт Реванш, чтобы убетиться в этом.

Как проходит реабилитация в наркологической клинике «Реванш»

Сотрудники наркологических центров «Реванш» работают по программе реабилитации «12 шагов». Она включает комплексную медицинскую и психологическую терапию зависимых, основанную на современных методиках. Работа проводится поэтапно, без спешки и принуждения. Доверие пациента и желание избавиться от зависимости играют важную роль в лечении.

Медикаментозная терапия устраняет:

симптомы ломки и похмелья,

абстинентный синдром,

состояние запоя,

интоксикацию организма.

Манипуляции проводятся под контролем врача-нарколога.

Психологическая реабилитация составляет основную часть лечения. В клинике работают врачи-психологи, обученные новой методике. Они беседуют с родными пациентов и ведут работу с каждым реабилитантом отдельно на протяжении курса психотерапии. Для пациентов проводятся тренинги, индивидуальные и групповые занятия. Клиника практикует анонимное лечение, позволяющее обновлённому человеку быстро влиться в общество.

Пройдя курс реабилитации, бывший зависимый может рассчитывать на поддержку сотрудников центра в любой ситуации. Ему помогут освоить новую профессию и устроиться на работу, предоставят медицинскую или юридическую помощь.

Вовремя начатое лечение гарантирует больше шансов на жизнь без зависимости.