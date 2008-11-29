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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Электрокар Nissan Leaf — идеальное соотношение цены и потребительских параметров
Безусловным мировым лидером в производстве электрокаров является американская компания «Тесла». Но поскольку стоимость автомобилей Tesla достаточно высока, многие украинские потребители отдают предпочтение более бюджетным моделям. Одной из таковых является электромобиль nissan leaf.
Первая модификация автомобиля на электротяге этой японской компании вышла с конвейера более восьми лет назад. Сегодня Nissan Leaf считается одним из наиболее популярных народных авто благодаря оптимальному соотношению потребительских параметров и стоимости.
Nissan Leaf: основные особенности
Данная модель позиционируется как городской автомобиль гольф-класса, столь полюбившегося автовладельцам многих стран мира. Однако в отличие от аналогов, оснащенных ДВС, эксплуатация этого автотранспортного средства имеет особенности, характерные только для электромобилей:
В остальном электромобиль унифицирован с жидкотопливными моделями Nissan, элементы ходовой используются такие же, как и на аналогах гольф-класса.
Купить по доступным ценам одну из наиболее популярных в Украине моделей электромобилей — Nissan Leaf — можно в компании STROOM, специализирующейся на прямых поставках электрокаров от производителей. Более подробную информацию можно посмотреть на странице https://stroom.ua/.
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