Электрокар Nissan Leaf — идеальное соотношение цены и потребительских параметров

Безусловным мировым лидером в производстве электрокаров является американская компания «Тесла». Но поскольку стоимость автомобилей Tesla достаточно высока, многие украинские потребители отдают предпочтение более бюджетным моделям. Одной из таковых является электромобиль nissan leaf.

Первая модификация автомобиля на электротяге этой японской компании вышла с конвейера более восьми лет назад. Сегодня Nissan Leaf считается одним из наиболее популярных народных авто благодаря оптимальному соотношению потребительских параметров и стоимости.

Nissan Leaf: основные особенности

Данная модель позиционируется как городской автомобиль гольф-класса, столь полюбившегося автовладельцам многих стран мира. Однако в отличие от аналогов, оснащенных ДВС, эксплуатация этого автотранспортного средства имеет особенности, характерные только для электромобилей:

Отсутствие трансмиссии. Потребителям предлагается несколько режимов передвижения. Первый — Drive (D) — обеспечивает максимальные разгонно-тормозные характеристики при минимальном запасе хода (120…200 км в зависимости от модификации). Второй — Brake (B) — предполагает максимально эффективное использование системы рекуперации электроэнергии, позволяя ощутимо увеличить дальность поездки. Оправдан при езде в городских условиях с частыми торможениями на светофорах, на продолжительных спусках и по ощущениям напоминает торможение двигателем с включением пониженной передачи на авто с ДВС. Также имеется кнопка Eco, расположенная на руле и позволяющая снизить интенсивность разгона, увеличивая максимальное расстояние на одной зарядке на 5%. Широкие возможности зарядки. В стандартной комплектации для Украины электрокары Nissan Leaf оснащаются двумя зарядными устройствами — на 3,3 и 6,6 кВт. Подключение к первому порту можно осуществлять от обычной бытовой розетки, способной выдержать токовую нагрузку в 16 А, время полного заряда АКБ в этом случае составит 7…8 часов. А на зарядной станции, оснащенной электроразъемом на 32 А, этот процесс займет 3…4 часа. Менее интенсивный износ элементов передней подвески за счет меньшей массы электромотора в сравнении с совокупным весом ДВС и КПП. Также при частом использовании рекуперационного режима заметно снижается интенсивность износа тормозных колодок.

В остальном электромобиль унифицирован с жидкотопливными моделями Nissan, элементы ходовой используются такие же, как и на аналогах гольф-класса.

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