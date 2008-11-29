Cистема обратного осмоса и ее применение в быту

Человек на 90 процентов состоит из воды и ежедневно потребляет 2-3 литра жидкости. Но водопроводная вода редко бывает приемлемого качества. Если недоступна обычная пресная водица, нужно очистить морскую получить пригодную для употребления. Для этого уже более 40 лет применяют фильтры, работающие по принципу обратного осмоса.

Что такое обратный осмос

Чтобы превратить жидкость с растворенными в ней солями, имеющими небольшой размер молекул, применяют технологию обратного осмоса. Прямой осмос – это переход через мембрану растворителя, например, H2O, в более концентрированный раствор. Обратный – диффузия из более концентрированного раствора.

В идеале остается практически дистиллированная вода из первоначальной жидкости с примесями, в том числе песком, глиной, солями хлора, растворенной ржавчиной. Данный процесс используется для самой тонкой очистки. Фильтр удаляет соли, которые по размерам близки к молекуле H2O.

Что влияет на количество и качество воды, прошедшей очистку

Фильтр – не "волшебная палочка", превратить любую жидкость в идеальную он не может просто по желанию владельца. Его производительность и качество продукта на выходе зависит от многих причин:

Давление – если у мембраны очень мелкие поры или ячейки, нужно повышенное, не менее трех атмосфер, давление, чтобы пропустить жидкость через мембрану.

Для наилучшей очистки водица должна быть температурой около 24 градусов.

Количество примесей в исходном продукте.

Размер молекул примесей. К примеру, для очистки соленой водицы не подойдет обычный фильтр, понадобится ионная мембрана. Причина - молекулы многих солей из морской воды размером близки к диаметру молекулы H2O.

Когда будет полезна система обратного осмоса

Прежде чем приобрести систему обратного осмоса, состоящую из нескольких картриджей, нужно прикинуть, принесет ли она пользу. Такая сложная система очистки воды напоминает собой сито с мелкими ячейками, с одной стороны которого вода с примесями. Ячейка сита близка по размеру к молекулам H2O, а с другой стороны находится отфильтрованная жидкость.

Если размеры примесей близки к величине ячейки, они просочатся в резервуар. Задержать мембрана сможет лишь частицы больше ячейки. Молекулы хлора, пестицидов, гербицидов, растворенных газов, она отфильтровать не способна.

В водопроводной воде, соответствующая ГОСТу, подвергается очистке. В ней не должны содержаться бактерии или загрязнения — глина, песок. Дополнительно производится хлорирование, и убиваются болезнетворные микробы. Растворенные газы мембрана не отфильтрует.

Если городские очистные сооружения работают по ГОСТу, фильтр с осмосом не требуется. Другое дело — вода, не соответствующая стандартам. Когда вместо централизованного водопровода установлен дачный колодец, качество гарантировать невозможно. Сегодня она кажется идеально чистой, а после дождя попадут грунтовые воды. В водопровод попадет песок, земля, глина и местная микрофлора. Для сельской местности или коттеджного поселка подобные системы весьма полезны.

Заключение

Большинство обратно-осмотических систем имеют несколько ступеней очистки, первый картридж — для грубой, второй — более тонкой. В каждом последующем картридже ячейки фильтрующего элемента становятся меньше. Но задержать вирусы, бактерии и соли хлора способны ячейки меньше одной тысячной микрона. У большинства систем минимальная ячейка величиной 0,001 мм. В комплекте идет несколько угольных фильтров, задерживающих самое вредное — соли тяжелых металлов. Поэтому сначала нужно изучить инструкцию с характеристиками мембраны.