Косметика для тела, ее назначение и правила выбора

Основное правило – косметические средства должны подходить телу

Любой женщине важно быть ухоженной. Это не только соблюдение элементарных правил гигиены, но и проявление любви, заботы по отношению к своему телу. Проявлять любовь можно по-разному – посещать процедуры в салоне красоты или устраивать их дома. Даже самый обычный самомассаж не только тонизирует тело и напитывает его энергией, но и позволяет женщине расслабиться, забыть о суете, насладиться моментом здесь и сейчас. Пена для ванн, масло для массажа, мыло, скраб – все это косметика по уходу за телом. Нет необходимости обставлять всю ванную комнату такими средствами, однако лучше если будет косметика специально для рук, ног, волос, ногтей.

Не нужно поддаваться стереотипам, думая, что косметика для тела должна быть дорогой. Это заблуждение. Она должна быть качественной и подходить для тела. Да, именно так. То, что подходит идеально одному человеку, вовсе не означает, что подойдет другому. Если нужен хороший ассортимент для выбора, то можно просмотреть каталог в SayYes to Beauty & Health, в котором представлена косметика от ведущих мировых производителей.

Чтобы было проще разобраться с перечнем необходимых средств, нужно помнить об элементарном списке, который должен находиться в ванной:

Гели для душа;

Шампуни, бальзамы;

Средство для интимной гигиены;

Скрабы для тела.

А еще всякие масла, смягчающие средства после удаления волос, лосьоны, рукавички для пилинга, дезодоранты, антиперспиранты и т.д. Вся эта косметика для тела в SayYes представлена в широком ассортименте, с большим диапазоном цен, с учетом практически всех потребностей женщин, которые только могут возникать.

Шампуни, кондиционеры для волос, гели для душа

Главное назначение этой группы косметических средств – мытье волос, тела. Маски, кондиционеры облегчают процесс укладки волос после мытья. Выбор шампуня или кондиционера полностью зависит от заданного типа волос. Шампуни являются основной ухода за волосами. Необходимость в лечебных шампунях возникает только в случае заболеваний кожи головы либо сильного выпадения волос.Специальные средства назначаются врачом.

Обладательницам сухих волос с секущимися кончиками, чтобы получить эффект гладкости и блеска, нужно выбирать шампуни с такими веществами:

кератин;

пантенол;

масло жожоба;

протеины.

А вот силикона в составе лучше избегать.

Выбирая гели для душа, нужно отдавать предпочтение тем средствах, в состав которых нет агрессивных поверхностно-активных веществ, пересушивающие кожу. Если гель качественный, в нем всегда содержатся увлажняющие составляющие. Даже через некоторое время после принятия душа кожа будет оставаться увлажненной.

Крема, масла для тела

Наличие этих тюбиков также обязательно. Они предназначены для того, чтобы питать, смягчать, увлажнять кожу. В итоге кожа становится мягкой и нежной. Тело требует не менее сбалансированного и комплексного ухода, чем лицо. Не нужно гнаться за дорогими средствами, главное обеспечить качественный регулярный уход, тогда любое средство будет «работающим». Важно соблюдать условия хранение, указанные производителем. Так, даже через время крема и сыворотки будут оставаться качественными и высоко эффективными. Обычно особенности хранения можно прочитать на упаковке крема и сыворотки, скраба, маски.