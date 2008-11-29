Бактерії можуть поширюватися по світу, «пролітаючи» тисячі кілометрів

Дослідники з США вивчили «молекулярні спогади» теплолюбних бактерій, які мешкають в гарячих джерелах, і з'ясували, що ці бактерії можуть поширюватися по повітрю на далекі відстані самостійно, без «провідників» – людей або тварин, повідомляє прес-служба Ратгерського університету. Їх гіпотеза «повітряного мосту» може надалі пролити світло на те, чому у шкідливих бактерій є гени стійкості до антибіотиків. Результати роботи опубліковані в журналі Philosophical Transactions of the Royal Society B.

«Наше дослідження показує, що повинен існувати загальносвітовий механізм, що забезпечує обмін бактеріями між місцями, які знаходяться далеко один від одного», – сказав провідний автор дослідження Костянтин Северинов, головний дослідник Інституту мікробіології ім. Ваксмана (США) при Ратгерському університеті.

«Оскільки досліджувані нами бактерії живуть у дуже гарячій воді - близько 160 градусів за Фаренгейтом [71 градус Цельсія – НР] – у віддалених місцях, неможливо уявити, щоб їх перевозили тварини, птахи або люди, – додав учений. - Їх потрібно транспортувати по повітрю, і ця подорож повинна бути дуже масштабною, щоб в різних, не пов'язаних один з одним, місцях у бактерій зберігалися загальні риси".

Северінов та інші дослідники вивчали «молекулярні спогади» бактерій про їх зіткненнях з вірусами, а також спогади, що зберігаються в бактеріальної ДНК. Чому дослідники звернулися саме до цих характеристик? Бактеріофаги – це віруси бактерій – є найбільш поширеними і всюдисущими формами життя на планеті. Віруси роблять глибокий вплив на мікробні популяції, структуру їх спільноти та еволюцію.

Вчені зібрали теплолюбні бактерії Thermus thermophilus в гарячому гравії на горі Везувій і в гарячих джерелах на горі Етна в Італії, у регіоні Ель Татіо на півночі Чилі та в регіоні Термас дель Флако на півдні країни, а також у гарячих джерелах в кальдері Узон на Камчатці (Росія).

В бактеріальних клітинах, заражених вірусами, молекулярні спогади зберігаються в спеціальних областях ДНК, званих «масивами CRISPR». Клітини, які були вражені інфекцією, передають спогади-маленькі шматочки вірусної ДНК-своїм нащадкам. Порядок цих спогадів дозволяє вченим простежити історію взаємодії бактерій з вірусами протягом часу.

Спочатку вчені вважали, що бактерії одного і того ж виду, що живуть у гарячих джерелах на відстані тисяч кілометрів один від одного і, отже, ізольовані один від одного, будуть мати абсолютно різні спогади про свої сутички з вірусами. Вчені також вважали, що бактерії повинні дуже швидко еволюціонувати і змінюватися.

«Однак ми виявили, що було багато спільних спогадів – ідентичні шматочки вірусної ДНК, які зберігалися в тому ж порядку в ДНК бактерій з віддалених гарячих джерел, – сказав Северинов. – Наш аналіз може допомогти у проведенні екологічних і епідеміологічних досліджень шкідливих бактерій, які по всьому світу несуть гени стійкості до антибіотиків, а також можуть розсіюватися по повітрю».