Есть ли в Кривом Роге работа для пенсионеров?

Когда человек достигает пенсионного возраста, то это не значит, что он не может найти себе работу. При желании можно не только устроиться официально, но и найти вакансии на дому. Пенсионеры могут отыскать работу в Кривом Роге с полной либо неполной занятостью.

Пенсия - не приговор

Даже если человек уходит на пенсию, то он может не только проводит время с пользой, но и заработать деньги. Несмотря на то, что сегодня найти хорошую работу трудно, все же для людей разной возрастной группы это не проблема. Пенсионерам всегда можно найти работу как с квалификацией так и без нее.

Если позволяет здоровье можно, устроится на работу няней. Шанс получить вакансию увеличится, если у вас педагогическое образование, и вы умеете обращаться с детьми.

Для пенсионеров с медицинским образованием можно найти работу сиделки. Сегодня это одна из самых распространенных вакансий.

Для тех, кто любит и умеет готовить подойдет вакансия повара либо работника по дому. Если же нет образования, то можно устроиться на работу дворником либо уборщицей.

Если робота на дому вам не подходит и вы любитель активного времяпровождения, на воздухе, то можно освоить такие вакансии как курьер.

Мужчинам, у которых есть машина, подходит работа таксистом.

Вакансии с неполной занятостью

Большинство пенсионеров в поисках работы с неполной занятостью. Даже в пенсионном возрасте можно найти вакансии экскурсовода, корректора, консультантов по телефону. Для тех, кто владеет, словом можно выбрать вакансии по написанию текстов.

Существует несколько специальностей, где опыт и квалификация играют большую значимость. К таким отраслям работы относят:

работа в производстве, металлургии;

учебных заведениях;

медицине;

в ремонтных работах;

экономике;

бухгалтерии.

Зарплата в конверте или официальное трудоустройство?

Если речь заходит о принятии на работу пенсионера, то предприятия всегда хотят сэкономить на них. Поэтому не устраивают их официально, а зарплату выплачивают в конвертах. Если пенсионера не интересует дополнительный стаж работы, то такая работа его вполне устроит. Однако, зарплата в конверте не такая большая. Такая работа подходит при неимении других вариантов.

Также работодатель может заключить с пенсионером срочный договор. Можно заключить на определенный срок.

Оформляясь на работу, пенсионер должен иметь при себе документы:

документ, подтверждающий личность;

трудовую книжку;

страховой номер.

При необходимости работодатель может попросить показать военный билет.

При официальном устройстве на работу совершается перерасчет пенсий, и какой-то минимум к ней прибавляется. Однако при этом вы теряете 18% (налог на доходы физических лиц (НДФЛ) + 1,5% военный сбор от собственной получки, лишаетесь льгот. Когда вы работаете неофициально, то в случае обмана со стороны начальства (к примеру, вам не выплатили зарплату) доказать что-либо будет трудно. Лучше искать работу через знакомых.

Итак, работу в пенсионном возрасте можно отыскать. Сегодня представлено много вакансий. Пенсионеры могут выбирать должности неполной занятости. Главное желание трудиться, и учится новому.