Генетичні причини поганого сну

Вчені виявили 47 зв'язків між нашим генетичним кодом і якістю, кількістю і тимчасовими рамками нашого сну, - пише eurekalert.org з посиланням на Nature Communications.

У це число входить десять нових генетичних зв'язків з тривалістю сну і 26 з якістю сну.

У дослідженні, що фінансується Радою з медичних досліджень і очолюваному університетом Ексетера, розглядалися дані 85 670 учасників британського біобанку і 5819 осіб з трьох інших досліджень, які носили акселерометри-наручні пристрої (аналогічно Fitbit), безперервно реєструючі рівні активності, - протягом семи днів. Пристрої надавали більш докладні дані про сон, ніж у попередніх дослідженнях, коли люди розповідали про свої звички сну.

Серед відкритих областей геному знаходиться ген PDE11A. Дослідницька група виявила, що незвичайний варіант цього гена впливає не тільки на те, як довго ви спите, але і на якість вашого сну. Раніше ген був ідентифікований як можлива мішень для лікування людей з психоневрологічними розладами, пов'язаними зі стабільністю настрою і соціальною поведінкою.

Дослідження також показало, що серед людей з однаковим колом стегон велика окружність талії призводила до меншої кількості сну, хоча різниця була дуже невеликий - 4 секунди на 1 см у людини з середньою окружністю стегон близько 100 див.

У команді брали участь колеги з Центру сну і циркадною нейробіології в Пенсільванії, Массачусетської лікарні загального профілю, а також з Нідерландів, Франції та Швейцарії. Вони виявили, що в сукупності генетичні області, що визначають якість сну, також пов'язані з виробленням серотоніну - нейротрансмітера, пов'язаного з відчуттям щастя і благополуччя. Відомо, що серотонін грає ключову роль в циклах сну, і теоретично повинен сприяти більш глибокому і спокійному сну.

Старший автор, доктор Ендрю Вуд, з Медичної школи Університету Ексетера, сказав: «Ми знаємо, що достатня кількість сну покращує наше здоров'я і благополуччя, але ми все ще відносно мало знаємо про механізми в нашому організмі, які впливають на те, як ми спимо. Зміни сну: якості, кількості та часових меж тісно пов'язані з деякими захворюваннями людини, такими як діабет і ожиріння, психічні розлади».

Провідний автор доктор Семюель Джонс з Медичної школи Університету Ексетера сказав: «Це дослідження виявляє генетичні варіанти, які впливають на особливості сну, і надає нове розуміння молекулярної ролі сну у людей. Це частина нової роботи, яка може одного разу повідомити про розробку нових методів лікування для поліпшення нашого сну і здоров'я в цілому».