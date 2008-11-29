В Ізраїлі набув чинності закон про легалізацію марихуани

1 квітня, в Ізраїлі набув чинності закон, який частково декриміналізує вживання марихуани. Згідно з новими правилами, невелика кількість травички тепер дозволяється зберігати вдома.

За куріння плану в громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність з виплатою штрафу у розмірі близько 1000 шекелів (275 доларів).

За повторне порушення штраф подвоять. Якщо людина тричі порушить закон протягом семи років, їй загрожуватиме кримінальне переслідування, а також позбавлення водійських прав та ліцензії на носіння зброї.

Закон не поширюється на військовослужбовців, неповнолітніх та ув'язнених. Реформу планується реалізовувати поетапно протягом трьох років. За її підсумками влада внесе Додаткові корективи в законодавство.

Вживання марихуани за медичними показниками дозволено в Ізраїлі з 1994 року (йдеться про онкологічні захворювання, а також про хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу, хвороби Крона, хронічних болях або посттравматичному розладі). Закон про легалізацію вживання марихуани уряд Ізраїлю затвердив у 2017 році.