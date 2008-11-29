Заробітчани відправили в Україну за минулий рік майже $11 мільярдів

У 2018 році українці перерахували в країну з-за кордону $ 10,888 млрд, що на 17,5% більше, ніж у 2017 році. Як повідомляє Rzeczpospolita.pl., найбільше коштів було перераховано з Польщі — $3,626 млрд доларів, що на 16,4% перевищує показники 2017 року.

На другому місці — Росія, звідки про українців прийшло $948 млн, що на 26,6% менше показника 2017 року. "Це свідчить про все меншу привабливість російського ринку праці для українців. Протягом десятиліть Росія була найбільшим ринком для трудової еміграції українців», – зазначає ЗМІ.

Третє місце за обсягом грошових переказів зайняли США, звідки в Україну перевели $ 870 млн, що на цілих 28,1% більше, ніж у 2017 році.

З Чехії надійшло $ 846 млн, що в два рази більше аналогічного показника за 2017 рік. Південний сусід поляків є другим після Польщі популярним напрямком в Європейському Союзі для трудової еміграції громадян України, додає ЗМІ.

В Ось працюючі в Італії українці перерахували додому $ 492 млн доларів, що на 10% більше, ніж в 2017 році.