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МВФ попередив про загрозу криптовалют

Цифрові валюти стрясають банківську систему, тому вони повинні контролюватися, щоб підтримувати її стабільність.

Про це заявила директор Міжнародного валютного фонду крістін Лагард в інтерв'ю американському телеканалу CNBC.

За її словами, криптовалюти змушують комерційні банки змінювати модель бачення бізнесу. Подібні зміни в індустрії повинні відстежуватися і регулюватися, вважає глава МВФ.

"Я думаю, що все, що використовує технології розподіленого реєстру, незалежно від того, як ви це називаєте - криптовалюта, активи або просто валюти - однозначно розхитує систему", - сказала К. Лагард.

Банківська система не потребує інновацій, які можуть позбавити її необхідної стабільності, підкреслила глава МВФ.

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