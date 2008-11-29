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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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МВФ попередив про загрозу криптовалют
Цифрові валюти стрясають банківську систему, тому вони повинні контролюватися, щоб підтримувати її стабільність.
Про це заявила директор Міжнародного валютного фонду крістін Лагард в інтерв'ю американському телеканалу CNBC.
За її словами, криптовалюти змушують комерційні банки змінювати модель бачення бізнесу. Подібні зміни в індустрії повинні відстежуватися і регулюватися, вважає глава МВФ.
"Я думаю, що все, що використовує технології розподіленого реєстру, незалежно від того, як ви це називаєте - криптовалюта, активи або просто валюти - однозначно розхитує систему", - сказала К. Лагард.
Банківська система не потребує інновацій, які можуть позбавити її необхідної стабільності, підкреслила глава МВФ.
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