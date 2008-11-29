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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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В Польщі чекають напливу заробітчан з України
Майже 60% українських заробітчан в найближчі роки планують працювати в Польщі і лише 17,5% планують переїхати в Німеччину - незважаючи на майбутнє в 2020 р. відкриття німецького ринку праці для працівників з-за кордону ЄС.
Про це повідомило Польське радіо. Згідно з даними опитувань для понад 90% українців, які працювали за кордоном, Польща була на першому місці.
При цьому майже 70% респондентів мають позитивний досвід роботи в Польщі, що сприяє місцю проживання на постійній основі. Українців, які хочуть працювати в Польщі, зараз набагато більше, ніж рік тому, підкреслює Польське радіо.
"У 2019 р. ми очікуємо збільшення працівників з України на 75% порівняно з 2018 р.", - заявив Анджей Коркус, президент польської компанії EastWestLink, яка в минулому році дала роботу понад 19 тис. українців.
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