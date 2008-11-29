Барная стойка из искусственного камня на маленькой кухне — как выбрать?

На современных кухнях нередко можно встретить барные стойки , которые получили широкое распространение благодаря не только своей красоте, но и функциональности. На больших кухнях они используются как оригинальный элемент декора, на маленьких же стают вообще незаменимым продолжением кухонного гарнитура. Так, барная стойка может служить в качестве обеденного или рабочего стола, места для вечернего отдыха за чашкой чая или даже разделителем кухни и гостиной в квартире-студии. Из-за этого большое значение в процессе ремонта хозяева придают выбору барных стоек в свой дом.

В процессе поиска своей идеальной стойки для маленькой кухни стоит в первую очередь обратить внимание на материал, из которого она производится. Всё чаще люди выбирают искусственный камень для производства столешниц, поскольку он обладает уникальными характеристиками. Акриловый камень или кварцевый композит отличается от МДФ или ЛДСП, которые были популярны раньше, своей высокой прочностью, износостойкостью, долговечностью, экологичностью и исключительной простотой в эксплуатации и уходе.

Также стоит учитывать, что кухонная мебель должна выдерживать все возможные виды нагрузки: большой вес, высокие температуры, влажность, удары и царапины. В этом плане искусственный камень светлого цвета с небольшими вкраплениями будет идеальным решением, так как он устойчив к разным физическим воздействиям, а особая фактура сделает совершенно незаметными пятна, крошки или повреждения. Также структура искусственного камня не позволяет грязи, жиру или влаге проникать внутрь материала, поэтому даже после долгих лет активной эксплуатации барной стойки она не поменяет свой цвет или форму, не будет испорчена грибками и бактериями.

Компания «Eurolux» предоставляет покупателям широкий ассортимент расцветок и фактур искусственного камня, гарантируя высочайшее качество готовых изделий. Лучшее сырье обрабатывается на дорогом оборудовании со строгим соблюдением всех необходимых требований к производству и хранению. Профессиональная работа сотрудников позволяет изготавливать барные стойки и другие предметы интерьера в кратчайшие сроки, но только после аккуратных замеров, кропотливого дизайна и внимательного обсуждения всех важных для покупателя деталей. При этом товары высочайшего качества, которые будут радовать владельцев много лет, можно получить за вполне адекватную стоимость.