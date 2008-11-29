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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Країни ЄС вирішили почати торгові переговори з США
Країни Європейського союзу після багатомісячних спорів домовилися про початок переговорів з США про спрощення умов торгівлі.
Більшість членів ЄС мають намір 15 квітня надати єврокомісару з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем мандат на ведення переговорів, щоб не допустити введення Вашингтоном імпортних мит на європейські автомобілі, повідомляє агентство dpa з посиланням на численні джерела.
С. Мальмстрьом розраховувала отримати мандат ще в січні, проте цьому завадила критична позиція окремих держав, включаючи Францію, Бельгію, Іспанію, Італію і Люксембург. За даними dpa, тепер прийнято рішення відмовитися від принципу одноголосного схвалення, замінивши його згодою більшості.
Про конкретну дату початку переговорів поки не йдеться. Джерела в Єврокомісії припускають, що після формального надання С. Мальмстрьом мандату процес піде швидко.
"Ми домоглися невеликого прогресу, - заявив американський постпред при ЄС Гордон Сондленд, якого цитує The Wall Street Journal. - Чим довше лідери ЄС затримували гру, тим більше роздратування це викликало у Вашингтоні".
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