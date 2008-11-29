МВФ прогнозує поступову девальвацію гривні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) в оновленому World Economic Outlook (WEO) при перерахунку ВВП з гривні в долари для 2019 року використовує середньорічний курс 28,681 грн./дол., а для 2020 року – 29,958 грн./дол., що майже відповідає попереднім оцінкам від жовтня минулого року.

Тоді МВФ передбачав зниження курсу гривні в 2019 році до 28,655 грн./дол., а в 2020 році – до 29,925 грн./дол.

Згідно з оновленими оцінками МВФ в 2021 році українська валюта може подешевшати до 30,55 грн.дол. в 2022 році – до 31,01 грн./дол. у 2023 році – до 31,47 грн./дол. і в 2024 році – до 31,94 грн./дол.

За цей час номінальний ВВП України в доларах зросте з 134,89 млрд дол. цього року до 206,73 млрд дол. у 2024 році, допускають експерти Фонду.

Згідно з оприлюдненими МВФ даними в минулому році доларовий ВВП України досяг 124,6 млрд в порівнянні з 112,13 млрд дол. у 2017 році при невеликому ослабленні гривні – до 27,19 грн./дол. з 26,6 грн./дол.

Як повідомлялося, держбюджет-2019 побудований на прогнозі середньорічного курсу гривні 29,3 грн./дол.