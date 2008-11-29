Нацбанк змусить українців забути про долари

Національний банк України націлений знизити рівень доларизації економіки України з нинішніх 42-43% до 20%. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на зустрічі з представниками бізнесу.

Він зазначив, що рівень доларизації економіки України в 2018 р. становив 43% і 42% за валовими кредитами і депозитами відповідно.

НБУ оцінює природний показник доларизації, який відповідає потребам бізнесу і населення у використанні іноземної валюти для зовнішньоекономічної діяльності та страхування від валютних ризиків, на рівні близько 20%.

"Зниження доларизації економіки до природного рівня має відбутися через успішну реалізацію Національним банком політики інфляційного таргетування, проведення зваженої макропруденциальной політики, подальший розвиток фінсектора з появою нових інструментів ринку капіталу і зростання довіри до національної валюти, зокрема, на тлі проведення валютної лібералізації", – сказав Д. Сологуб.

При цьому, за його словами, зниження рівня доларизації буде відбуватися природним шляхом і Національний банк не планує вводити обмеження для громадян чи підприємств.