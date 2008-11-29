Висока дозування вітаміну Д може призвести до ниркової недостатності

54-річний чоловік, який вживав щодня велике дозування вітаміну Д, страждає від сильного ураження нирок, - пише eurekalert.org.

У чоловіка, що повернувся з поїздки в Південно-Східну Азію, де він провів більшу частину своєї відпустки, засмагаючи на сонці, виявлений підвищений рівень креатиніну, що свідчить про пошкодження нирок або збої в їх функції. Після подальших досліджень було виявлено, що натуропат призначив йому високі дози вітаміну D - 8 крапель щодня. Протягом двох з половиною років пацієнт, у якого в анамнезі не було втрати кісткової маси або дефіциту вітаміну D, щодня приймав 8-12 крапель вітаміну D, таким чином отримуючи близько 8000-12 000 МО. В результаті у нього був дуже високий рівень кальцію в крові, що призвело до значного ураження нирок.

"Хоча токсичність вітаміну D є рідкісною внаслідок великого терапевтичного діапазону, його широка доступність в різних безрецептурних препаратах може становити значний ризик для неінформованих пацієнтів", - пише Д-р Борн Огюст-клінічний науковий співробітник в центральній лікарні Торонто та Університеті Торонто.

Рекомендована добова норма становить 400-1000 МО. 800-2000 МО рекомендується для дорослих з високим ризиком розвитку остеопорозу і літніх людей.

«Наш досвід говорить про те, що пацієнти та лікарі повинні бути краще інформовані про ризики, пов'язані з безконтрольним використанням вітаміну D. Враховуючи нові результати, слід переглянути діючі канадські керівні принципи, що стосуються його застосування в осіб з низьким ризиком», - припускають автори.