Кухонные мойки и их выбор

К выбору мойки нужно подойти ответственно. Это не просто предмет кухонного гарнитура. От нее зависит настроение хозяйки, а значит и благополучие семейных отношений. Для принятия решения нужно перейти в магазин сантехники сантехника Wellmy https://wmm.com.ua/, где представлен товар разных форм и стилей. Используется экологически чистый материал высокого качества. Менеджер интернет-магазина ответит на вопросы заказчика, подскажет в выборе изделия.

Формы мойки

Существует несколько вариантов конструкции изделия. Стоит отметить:

Классический вариант. Это мойки квадратной или прямоугольной формы. Они удобные для мытья посуды, легкие в монтаже.

Изделия с круглой или овальной чашей распространены в нынешнем оформлении кухонь. Вместительные, хорошо вписываются в угол кухонного гарнитура. Бывают врезными или интегрированными. Наибольшей оригинальностью отличается трапеция.

С несколькими чашами. Эти мойки отличаются функциональностью, экономят время хозяйки. В каждой чаше одновременно выполняется отдельное действие. Они гармонично вписываются в интерьер кухни.

Каждый из вариантов обладает своими достоинствами. Выбор формы зависит от особенностей гарнитура.

Способ установки

Важным моментом является способ установки мойки. Существуют следующие виды:

Накладная конструкция славится простым креплением. Такие изделия устанавливаются поверх тумбы, вместо столешницы. К преимуществу относится демократическая стоимость, простота монтажа. Установить их можно самостоятельно. Будет достаточно наличие ручного инструмента. Врезные мойки изготавливаются из разных материалов. Они требуют специальных навыков при установке. Прекрасно смотрятся со столешницей, выполненной из дерева или гранита. Разные формы и цветовые тона создают привлекательный интерьер. Интегрированные изделия органично смотрятся в любом дизайне. Их установка требует высокого мастерства. Поверхность изделия размещена на одном уровне со столешницей. Они дороже предыдущих вариантов. Следует отметить интегрирующую мойку, крепящуюся к низу столешницы. Она выглядит красивее предыдущих вариантов, отличается гигиеничностью.

Способ установки мойки влияет на выбор гарнитура.

Материал изготовления

Для изготовления мойки применяются разные материалы. Отметим основные три варианта:

Самыми популярными считаются стальные мойки. Они имеют низкую цену, большой ассортимент. Отличаются устойчивостью к механическим повреждениям и коррозии. Легко чистятся простыми моющими средствами. Устойчивы к перепадам температуры, агрессивным химическим составам. Наиболее удачно смотрится глянцевая поверхность, однако она требует тщательного ухода. Керамические изделия изготавливаются из фаянса или фарфора. Последние имеют шикарный и стильный вид. Керамика относится к хрупким материалам, требует осторожного обращения. Она устойчива к воздействию чистящих средств. Наиболее привлекательным вариантом являются изделия из гранита. В состав материала входит 80% кварца и 20% гранитной крошки. К преимуществам материала относится стойкость к моющим средствам. Шероховатая поверхность поглощает шум воды, однако она боится механических повреждений.

При подборе мойки нужно учитывать особенности материалов. Выбирая кухонные мойки в Wellmy клиент облегчает себе задачу, ведь в специализированним интернет-магазине товар высокого качества и подробное описание к нему.