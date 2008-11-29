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Кухонные мойки и их выбор
К выбору мойки нужно подойти ответственно. Это не просто предмет кухонного гарнитура. От нее зависит настроение хозяйки, а значит и благополучие семейных отношений. Для принятия решения нужно перейти в магазин сантехники сантехника Wellmy https://wmm.com.ua/, где представлен товар разных форм и стилей. Используется экологически чистый материал высокого качества. Менеджер интернет-магазина ответит на вопросы заказчика, подскажет в выборе изделия.
Формы мойки
Существует несколько вариантов конструкции изделия. Стоит отметить:
- Классический вариант. Это мойки квадратной или прямоугольной формы. Они удобные для мытья посуды, легкие в монтаже.
- Изделия с круглой или овальной чашей распространены в нынешнем оформлении кухонь. Вместительные, хорошо вписываются в угол кухонного гарнитура. Бывают врезными или интегрированными. Наибольшей оригинальностью отличается трапеция.
- С несколькими чашами. Эти мойки отличаются функциональностью, экономят время хозяйки. В каждой чаше одновременно выполняется отдельное действие. Они гармонично вписываются в интерьер кухни.
Каждый из вариантов обладает своими достоинствами. Выбор формы зависит от особенностей гарнитура.
Способ установки
Важным моментом является способ установки мойки. Существуют следующие виды:
- Накладная конструкция славится простым креплением. Такие изделия устанавливаются поверх тумбы, вместо столешницы. К преимуществу относится демократическая стоимость, простота монтажа. Установить их можно самостоятельно. Будет достаточно наличие ручного инструмента.
- Врезные мойки изготавливаются из разных материалов. Они требуют специальных навыков при установке. Прекрасно смотрятся со столешницей, выполненной из дерева или гранита. Разные формы и цветовые тона создают привлекательный интерьер.
- Интегрированные изделия органично смотрятся в любом дизайне. Их установка требует высокого мастерства. Поверхность изделия размещена на одном уровне со столешницей. Они дороже предыдущих вариантов. Следует отметить интегрирующую мойку, крепящуюся к низу столешницы. Она выглядит красивее предыдущих вариантов, отличается гигиеничностью.
Способ установки мойки влияет на выбор гарнитура.
Материал изготовления
Для изготовления мойки применяются разные материалы. Отметим основные три варианта:
- Самыми популярными считаются стальные мойки. Они имеют низкую цену, большой ассортимент. Отличаются устойчивостью к механическим повреждениям и коррозии. Легко чистятся простыми моющими средствами. Устойчивы к перепадам температуры, агрессивным химическим составам. Наиболее удачно смотрится глянцевая поверхность, однако она требует тщательного ухода.
- Керамические изделия изготавливаются из фаянса или фарфора. Последние имеют шикарный и стильный вид. Керамика относится к хрупким материалам, требует осторожного обращения. Она устойчива к воздействию чистящих средств.
- Наиболее привлекательным вариантом являются изделия из гранита. В состав материала входит 80% кварца и 20% гранитной крошки. К преимуществам материала относится стойкость к моющим средствам. Шероховатая поверхность поглощает шум воды, однако она боится механических повреждений.
При подборе мойки нужно учитывать особенности материалов. Выбирая кухонные мойки в Wellmy клиент облегчает себе задачу, ведь в специализированним интернет-магазине товар высокого качества и подробное описание к нему.