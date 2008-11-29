Доставка роллов в Киеве – быстро и недорого

Замечательное предложение для гурманов и ценителей восточной кухни! Вы любите японские роллы и суши? Предпочитаете здоровый образ жизни и цените полезные рецепты? Классические и новаторские роллы – отличный выбор! Аппетитные роллы и суши из вкусных и свежих ингредиентов станут прекрасной альтернативой обычному обеду или ужину. Сделайте заказ в Киеве – и вкуснейшие роллы приедут к клиенту за минуты.

Роллы как искусство

В компании Pizza House всегда большой выбор самых вкусных блюд на любой вкус. Фанаты итальянской пиццы уже оценили разнообразное меню. А теперь повара готовы порадовать всех гурманов свежайшими роллами по японским рецептам:

с угрем;

с лососем – свежим или копченым;

с икрой;

с курицей;

со сливочным сыром (это хит!);

с креветками;

с авокадо или свежим огурцом.

Большой выбор блюд на любой вкус – это гарантия нескучного обеда! А мастера Pizza House умеют приготовить вкусные и полезные роллы на 100%! Секрет - в мастерстве, опыте и, конечно, же качественных ингредиентах. Берем лучший рис и овощи от надежных поставщиков, изготавливаем блюдо в точности по традиционной рецептуре и японской технологии. И вот уже на столе перед гостем – незабываемый экзотический шедевр.

Любите морепродукты или предпочитаете мясную начинку? Или хотите попробовать вегетарианский вариант роллов? Поклонникам Востока всегда найдется аппетитный и лучший рецепт! Попробуйте сезонные хиты и традиционные японские рецепты. Также всегда доступны инновационные, необычные версии роллов – запеченные, со сладкой начинкой или необычными соусами.

Повара Pizza House – настоящие мастера своего дела, которые постоянно совершенствуют искусство приготовления ролов. Можно заказать в Pizza House любые варианты роллов с доставкой в Киеве, в больших или компактных сетах, по акции или индивидуально. Большой популярностью пользуются сеты – наборы роллов, разных по вкусу с выгодной скидкой. Это отличное угощение для всей семьи или рабочей команды, друзей и романтичных парочек.

Заказывайте доставку роллов

Доставка роллов в Киеве – самый удобный и современный вариант для всех, кто ценит свое время. Наслаждайтесь вкуснейшими японскими роллами дома, на работе, на пикнике или в гостях! Достаточно одного звонка – и экзотическое удовольствие будет на вашем столе.

Не знаете, что приготовить на ужин или как быстро и вкусно пообедать? Выручит доставка роллов! Сделать заказ очень просто – наберите наш номер или оформите заказ в мобильном приложении, на сайте Pizza House. Курьер доставит свежее блюдо в любом количестве в самые сжатые сроки. Свежие овощи, полезные и ароматные соусы, сытный рис – что может быть лучше?

Обратите внимание на выгодные скидки и акции – всегда есть вариант угоститься роллами по приятной цене! Можно существенно сэкономить, делая заказ на всю команду или для дружеской вечеринки. Роллы – это удобно, современно и очень аппетитно!

Вся продукция проходит строгий контроль качества. Мы обязуемся доставить вам заказ в течение 1 часа по любому адресу в Киеве! Компания Pizza House – ваш надежный друг и помощник, когда хочется японских роллов.

Также приглашаем рестораны Pizza House – большой выбор адресов пиццерий представлен на сайте pizzahouse.ua. Хорошее настроение, наслаждение пиццей, японской и русской кухней – всегда рядом!