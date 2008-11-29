Політтехнолог - чи хто перемагає на виборах

Ось так перемагають на виборах в даний час і від нашої думки нічого не залежить, якщо вона взагалі є нашою.

З давніх часів, громадська думка формувалася не тільки насильницькими методами, але і полемікою, логікою і публічними виступами із застосуванням різного роду технік і методик маніпуляції свідомістю мас. Ще стародавні греки влаштовували диспути на різні теми, а політики виступали перед громадськістю й намагалися довести присутнім, що зроблений ними вибір докорінно змінить в кращу сторону їх життя, за умови, що вони зроблять правильний вибір і підтримають бік політика віддавши за нього свій голос.

Політтехнології досить "Стародавнє мистецтво", тому як маніпуляторні методи контролю і формування громадської думки існували дуже давно, а свою систематизацію отримали вже в даний час. При цьому саме поняття політики та політтехнологій є основним поняттям не лише політичної діяльності, але і способів вплинути на громадську думку, а так само на суспільні процеси в цілому.

Сам по собі феномен політтехнологій відноситься до минулого століття, коли прості способи переконання вже не діяли на суспільні маси і окремих особистостей в цілому і оскільки суспільство не могли зобов'язати зробити певний вибір необхідний політичного діяча чи політичної організації і зародилося нове поняття — фахівців у галузі політичних технологій та формування громадської думки.

По суті політтехнології це один з різновидів зв'язків з громадськістю. Політтехнології це не просто зав'язка взаємодій з громадськістю саме в сфері політики на рівні передвиборчої компанії, але і протягом всієї кар'єрних сходів політичного діяча чи політичної партії, при цьому саме політтехнології допомагають політичним діячам створити правильний образ перед своїми виборцями, прихильниками та однодумцями, що в наслідку позитивно позначається на популярності та довіри до політика.

Основною метою політичних технологій є вплив на свідомість людей. При цьому люди в даному випадку є основною метою і складовою всієї діяльності просування політичного діяча чи політичної партії. Політтехнології є універсальним методом створення іміджу політика.

Справжнє диво політтехнологій в тому, що вони дозволяють змінити кардинально імідж політика, політичної партії, передвиборної компанії і створити абсолютно новий, прийнятий громадськістю образ справедливого і гуманного політика або політичного руху.

По своїй суті політтехнолог це суб'єкт, основним завданням якого є технології реалізації виборчих кампаній, партійного будівництва і політичних проектів. А область застосування даних політтехнологій є публічна політика, тобто політика, спрямована на впровадження в масову свідомість тієї чи іншої ідеології, політичних ідей і позицій, створення позитивних образів політиків, а також на забезпечення масової підтримки громадянами зазначених ідей, політиків і політичних партій.

В даний час існує безліч політичних технологій спрямованих на формування громадської думки, створення позитивного образу політичного діяча (борець, герой, мученик) формування ідеології, чорний і білий PR відповідно, а так само величезна кількість технологій створення, виробництво і впровадження політичної реклами. Крім цього існує і «підкилимна» боротьба і кулуарні плітки і контрзаходи на випади опонента, не кажучи вже про «святая святих» -війна компроматів.

Не можна обійти стороною і той факт, що політтехнології включають в себе цілий ряд наукових і практичних знань у галузі політології, соціології, психології, маркетингу, юриспруденції та ін. На сторінках мого блогу я буду викладати докладні статті про методи і засоби передвиборчої боротьби, створення іміджу, виробництва та впровадження політичної реклами, методів психологічного маніпулювання та багато іншого.