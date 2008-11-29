Лечение и профилактика кариеса

Часто пациенты обращаются к стоматологу уже в случае острой зубной боли. Причина – запущенный кариес. Насколько это заболевание опасно и чем чревато?

Классификация кариеса

Кариес – заболевание, сопровождающееся разрушением слоев эмали и дентина.

Степень тяжести кариеса зависит от глубины поражения тканей и их типа. Разрушение зуба происходит не в одно мгновение. Это процесс, проходящий несколько этапов:

Темные пятна на эмали. Первоначально они выглядят как матовые участки. Постепенно цвет становится насыщенней, но видимых разрушений нет. Поверхностный кариес. Слой эмали нарушен, но дентин еще сохранен. Средний. В процесс разрушения вовлекаются ткани дентина. Последняя стадия – глубокий кариес. Поражены эмаль, дентин, воспалена пульпа. Под угрозой уничтожение корня зуба.

В зависимости от места возникновения кариеса на зубе специалисты выделяют:

пришеечный кариес. Пятно или уже сформированная кариозная полость прилегают к десне;

фиссурный, возникающий в естественных неровностях;

апроксимальный, локализующийся в щелях между зубов. Часто встречается на резцах.

Этапы лечения кариеса

Леденящие кровь истории лечения бормашиной уже давно стали историей. Сейчас кариес лечат абсолютно безболезненно и эффективно. В кресле пациент ощущает себя очень комфортно. Кроме того, высококвалифицированные специалисты уверенно дают длительную гарантию на свою работу.

В зависимости от степени заболевания доктор может назначить проведение следующих процедур:

обработку специальными реминерализующими гелями или специальными составами на стадии пятна;

при более глубоком поражении тканей производят высверливание под анестезией, санирование полученной полости. Затем устанавливают кальциевую прокладку и закрывают её временной пломбой, чтобы укрепить зуб и не допустить перехода кариеса в пульпит. На следующем визите пациенту устанавливают правильно подобранную по цвету постоянную пломбу, проводят ее обработку методом шлифования и полировки.

Противопоказания к лечению

Особенную осторожность при лечении кариеса должны соблюдать беременные женщины во время первого и третьего триместров беременности. Лечение маленьких детей тоже имеет свои нюансы. Не все виды анестезии применимы у пожилых людей с больным сердцем.

Противопоказано лечение кариеса у стоматолога во время ОРВИ, обострения герпеса. Сложности возникнут на острой стадии пародонтоза, при сильной кровоточивости десен.

Альтернативные способы лечения кариеса

Существуют инновационные процедуры, позволяющие избежать сверления:

инфильтрация. Если заболевание обнаружено на стадии пятна, то проводят химическую обработку тканей зуба;

лечение озоном. Оно не требует сверления и анестезии. Суть метода заключается в уничтожении вредных бактерий озоном и последующим закреплением результата реминерализирующим составом;

абразивная обработка потоком воздушной смеси. «Выбиваются» только пораженные участки;

лечение лазером. Оно проходит без нагрева прилегающих тканей.

Соблюдение гигиены, регулярные профилактические осмотры помогут сохранить здоровье и белоснежную улыбку на долгие годы. За подробной консультацией и квалифицированном лечении можно обратиться к профессионалам 32dent.ua.

На ранней стадии заболевание часто не беспокоит пациента. Не стоит откладывать лечение, при первых признаках важно сразу обращаться к стоматологу.