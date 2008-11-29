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Лечение и профилактика кариеса
Часто пациенты обращаются к стоматологу уже в случае острой зубной боли. Причина – запущенный кариес. Насколько это заболевание опасно и чем чревато?
Классификация кариеса
Кариес – заболевание, сопровождающееся разрушением слоев эмали и дентина.
Степень тяжести кариеса зависит от глубины поражения тканей и их типа. Разрушение зуба происходит не в одно мгновение. Это процесс, проходящий несколько этапов:
В зависимости от места возникновения кариеса на зубе специалисты выделяют:
Этапы лечения кариеса
Леденящие кровь истории лечения бормашиной уже давно стали историей. Сейчас кариес лечат абсолютно безболезненно и эффективно. В кресле пациент ощущает себя очень комфортно. Кроме того, высококвалифицированные специалисты уверенно дают длительную гарантию на свою работу.
В зависимости от степени заболевания доктор может назначить проведение следующих процедур:
Противопоказания к лечению
Особенную осторожность при лечении кариеса должны соблюдать беременные женщины во время первого и третьего триместров беременности. Лечение маленьких детей тоже имеет свои нюансы. Не все виды анестезии применимы у пожилых людей с больным сердцем.
Противопоказано лечение кариеса у стоматолога во время ОРВИ, обострения герпеса. Сложности возникнут на острой стадии пародонтоза, при сильной кровоточивости десен.
Альтернативные способы лечения кариеса
Существуют инновационные процедуры, позволяющие избежать сверления:
Соблюдение гигиены, регулярные профилактические осмотры помогут сохранить здоровье и белоснежную улыбку на долгие годы. За подробной консультацией и квалифицированном лечении можно обратиться к профессионалам 32dent.ua.
На ранней стадии заболевание часто не беспокоит пациента. Не стоит откладывать лечение, при первых признаках важно сразу обращаться к стоматологу.
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