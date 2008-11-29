Генетический паспорт для ДНК идентификации

Новый шаг к персональной медицине — появление генетического паспорта. Теперь человек может вместо обычной сдачи анализов, заказать исследование ДНК. Полученные данные позволяют определять родство между людьми, предрасположенность к заболеваниям и идентифицировать личность. Проведение ДНК-анализа даст возможность узнать о развитии организма в течение жизни и реакции на лекарственные препараты. Наличие генетического паспорта позволит вовремя предотвратить ряд опасных болезней и подобрать подходящие лекарства.

Что такое генетический паспорт

Его также называют паспортом здоровья или ДНК профилем. В документе представлена информация о структуре молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты и наследственной предрасположенности к определенным заболеваниям, генетическим нарушениям. К их числу относится рак молочной железы, синдром Дауна и ВДКН. Медик указывает, какие профилактические меры предпринять во избежание онкологий и прочих опасных недугов.

В обычной больнице исследования молекулы ДНК не производятся, изначально здоровый человек может пропустить развитие злокачественной опухоли. Генетический паспорт - это набор маркеров для идентификации или полный геном человека с указанием вероятности проявления тяжелых заболеваний. Каждая будущая мама хочет родить здорового ребенка без неизлечимых наследственных мутаций. Паспорт пригодится при планировании беременности. Медицинские исследования позволят узнать расовую принадлежность, найти далеких предков и родственников.

Основные сферы применения данных генетических паспортов приведены в списке:

Медицина — предупреждение развития опасных заболеваний у человека и его будущих детей.

Судебная практика — установление родства, определение отцовства, материнства, разрешение споров при получении наследства.

Криминалистика — опознание жертв катастроф, расследование преступлений, поиск пропавших людей.

В США и Великобритании уже созданы банки генетических данных граждан. Медицина в Украине только начинает двигаться в данном направлении, но ДНК-тестирование проводится не первый год, и с годами услуга становится дешевле. На данный момент на сайте dnk-test.com.ua момент любой желающий может заказать ДНК профиль всего за 7-9 дней. Пациенту нужно сдать биометариал и дождаться результатов.

Паспорт присылается в электронном виде, в нем содержится сырая информация — составляющие ДНК, которые изучают медики. Также он содержит понятную для гражданина расшифровку данных. При скачивании файл весит порядка 15 Мб, он скачивается или открывается через личный кабинет на сайте медучреждения.

Как проводится исследование

Для прохождения тестирования сдают слюну или кровь, тип материала не влияет на результаты анализа. Вначале потребуется посетить один из 43 пунктов сбора биоматериала Медикал Геномикс, расположенных во всех регионах Украины. Если возможность посещения пункта отсутствует, можно заказать набор для забора слюны на дому.

Пациент выбирает количество маркеров, определяющих стоимость услуги. Для военных и людей, работающих в опасных зонах, паспорт нужен для идентификации. Для определения рисков для здоровья потребуются сотни маркеров, и стоимость тестирования повысится. При заказе генетического паспорта гарантируется высочайшая точность результатов.

Исследования производятся на анализаторах ABI, а не вручную. Это исключает ошибки, которые способен допустить человек по невнимательности. Ученые используют современное оборудование, расходные материалы поставляются из США. Праймер для анализов прошел полную проверку и не раз тестировался. Специалисты лаборатории — доктора наук и лаборанты с профильным образованием.

Представительство в Украине работает напрямую с лабораторией Medical Genomics Ltd в Лондоне. Взятые у пациентов пробы отправляются в Великобританию на основании внешнеэкономического контракта. В зарубежных странах стоимость ДНК-тестировании ниже, а медицинское оборудование имеет все необходимые разрешения. После проведения тестирования за рубежом пациент получает генетический паспорт с высокоточными данными по самой низкой цене.