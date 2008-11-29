Чистка зубного камня в стоматологии

Люди сталкиваются с неприятным явлением, как зубной камень. Это постепенно накапливающийся налет на поверхности зубной эмали. Чем раньше он обнаружен, тем легче от него избавиться. Для предотвращения заболевания необходимо ежедневно производить гигиену ротовой полости. Раз в 6 месяцев нужно посещать стоматолога для профилактического осмотра состояния зубов. Следить за здоровьем доступно. Об этом свидетельствует недорогая стоматология в Одессе.

Зубной камень – это затвердевшие уплотнения из остатков продуктов питания, бактерий, клеток эпителия и соединений кальция. Вследствие некачественной чистки зубов и не проведения гигиены полости рта они постепенно накладываются друг на друга. Они покрывают эмаль зуба твердой структурой. Это приводит к неприятному запаху изо рта, ухудшает состояние зубов. Является источником заболеваний полости рта.

Причины образования зубного камня

После принятия пищи на зубах остается налет. На него воздействуют микроорганизмы. Они выделяют ферменты, прилипающие к зубной эмали. Как результат, на зубах появляется мягкий налет. Если своевременно его не удалить, то спустя 15 часов он затвердевает. Этому способствует слюна с избыточным содержанием солей и белков. Своим слоем он прикрывает бактерии, находящиеся на эмали. Постепенно этот слой растет и разрушает зуб.

Твердые образования появляются спустя 3-6 месяцев. У каждого человека это происходит по-разному. Зависит ситуация от ряда причин:

некачественная гигиена полости рта, неправильно подобранная зубная щетка или паста;

нарушение прикуса, неравномерное распределение пищи в процессе жевания;

слишком большое отделение слюни;

прием лекарственных препаратов и прочее.

Усугубляет ситуацию чрезмерное употребление сладкой пищи. Негативно сказывается курение и употребление алкогольных напитков.

Опасность зубного камня

К основным причинам обращения людей своего внимания на зубной камень является появление желтых пятен и неприятного запаха. Опасность такого налета заключается в следующем:

Поражается десна. Бактерии проникают в десну, происходит воспаление мягких тканей. Это приводит к кровоточивости десен и появлению боли. Пренебрежительное отношение к сложившейся ситуации спровоцирует выпадение зубов. Микробы выделяют достаточное количество соляной кислоты для образования кариеса. Токсины попадают в кровеносную систему и негативно влияют на общее состояние здоровье. Усугубляются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Необходимо вовремя обнаружить зубной камень на начальном этапе его образования и обратиться к стоматологу. Специалист его немедленно удалит и проведет профилактическую обработку пораженного участка эмали.

Обращение в клинику

Верным решением избавиться от зубного камня будет обращение в клинику «Доктор Смайл». Высококвалифицированные специалисты проведут необходимые процедуры:

Ультразвуковая чистка при помощи высокочастотных колебаний разрушит структуру камня, не причиняя вреда зубной эмали и десне. При здоровой эмали эта процедура безболезненна, в случаях повышенной чувствительности используется специальный гель.

Лазерная чистка зубов разрушает зубной камень на мелкие фракции. Одновременно производится дезинфекция полости рта. Поток из воды и воздуха выводит разрушенные частицы наружу. В качестве дополнительной процедуры производится легкое отбеливание зубов.

В запущенных ситуациях назначается предварительная обработка пораженных частей щелочными и кислотными растворами. Это размягчает твердые образования.

К приятным моментам относится демократичность цен в клинике. Так, консультация врача стоит 200 гривен. Процедуры связанные с удалением зубного камня находятся в пределах от 240 до 1100 гривен. Это значительно дешевле, нежели лечение стоматологических заболеваний.

Стоматологическое вмешательство – это беспроигрышный вариант в борьбе с зубным камнем. Оно сохранит и улучшит состояние зубов, избавит пациента от лишней боли и финансовых затрат на лечение запущенных заболеваний ротовой полости.