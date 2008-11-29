Пара слів про користь медитації

Розум завжди хоче працювати: планувати, контролювати, навіть коли це не потрібно. Тому важливо давати розуму час для відпочинку.

В останні роки в Україні набули популярності заняття з медитації. Майже на кожному кроці різноманітні вчителі зазивають навчитися тільки їм відомим секретам цієї східної практики. На жаль, попит суспільства на медитацію перетворив її на звичайний товар, який завдяки маркетинговим технологіям широко просувається в маси. В деякій мірі утворилася своєрідна мода на медитацію, коли вона перетворилася на елемент власного іміджу.

Існує величезна кількість видів медитації, серед яких можна виділити: споглядання за диханням, тілесними відчуттями, звуками, власними емоціями, думками. Сутність медитації полягає у відстороненому спогляданні за думками, без зайвого емоційного забарвлення.

Засилля думок і емоцій спустошує наш організм, позбавляючи сил для повноцінного життя. Вони можуть глибоко і надовго засісти в голові, не даючи спокою ні вдень, ні вночі. Під їх впливом ми розриваємося на частини в прагненні бути у всіх місцях одночасно, не знаємо чого хочемо насправді. Розум завжди хоче працювати: планувати, контролювати і оцінювати все навколо, навіть коли це не потрібно.

Тому важливо давати розуму час для відпочинку. Звичайний сон не вирішує цього завдання.

Медитація вчить не квапити час, наділяючи практикуючого умінням отримувати максимум задоволення від таких звичних на перший погляд речей як: звуки, кольори, запахи, форми навколишнього світу. Можна по-новому відкрити для себе яскравість квітки в міському парку, красу дерев в лісі або милозвучні співу птиці.

Сама по собі медитація не зробить Вас ні краще, ні гірше. Вона не дасть супер силу і не дозволить управляти думками. Медитація тільки заспокоїть розум і навчить краще відчувати свої тілесні відчуття. Не зациклюватися на думках і емоціях, а розщеплювати їх в порожнечі, пропускати повз себе.