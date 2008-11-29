Преимущество лифтинг кремов для лица

Для того чтобы придать лицу естественный и молодой вид, следует подобрать специальные уходовые кремы. Наиболее популярными и значимыми товарами в этом сегменте считаются лифтинг средства. Такую косметику следует использовать после 30-ти лет, для того чтобы кожа не увядала и всегда выглядела красиво и ухоженно. После сорока лет подобные средства помогают бороться с морщинами и убирать эффект старения.

Помимо того, что лифтинг-крем должен помогать омолодить дерму, он также обязан обладать такими основными преимуществами и свойствами:

увлажнять кожу;

питать;

помогать регенерации клеток в дерме;

уменьшать количество морщин;

придавать коже упругий и подтянутый вид;

помогать в улучшении равномерного цвета и оттенка кожи;

питать полезными элементами и витаминами.

Например, крем Neogen имеет в своем составе большое количество питательных компонентов, которые обладают отличными свойствами и эффектами. В качестве главных ингредиентов используются такие:

бета-глюкан;

глицерин;

гидроксид калия;

гиалуроновая кислота;

антиоксиданты и многое другое.

При помощи таких основных и питательных ингредиентов кожа становится тонизированной и ухоженной. Крем помогает подтянуть кожу и даже разгладить морщины, но только при условии ежедневного и постоянного использования.

Все представительницы прекрасного пола отмечают, что при использовании такой качественной косметики замечают значительные изменения на дерме. Другими словами, кожа становится более эластичной, подтянутой и ухоженной. К тому же такая косметика не может стать причиной высыпания, зуда и других аллергических реакций. Производители используют только натуральные компоненты, которые никогда не смогут навредить здоровью кожи.

Как выбрать крем-лифтинг?

Для того чтобы подобрать для себя уникальный и лучший лифтинг-крем, следует обращать внимание на основной состав, а также смотреть на свойства, которые может предоставить такой крем.

Большинство косметических товаров не могут оказывать одновременно множество полезных свойств на коже, поэтому важно подбирать такие ингредиенты которые наиболее подходят под все вышеупомянутые качества. Если каждая женщина имеет свой особенный тип кожи, стоит обращать внимание на то, чтобы крем подходил под их определенный тип.

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Источник: Cosmetea.com.ua