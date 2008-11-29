Коррекция аутистических расстройств у взрослых

В 1910 году психиатр из Швейцарии Эйген Блейлер ввел термин "аутизм". По сути, это греческое слово в переводе означает "сам". Заболевание характеризуется недостаточным взаимодействием с социумом, ограниченным узким кругом интересов, привычно стереотипными движениями.

Причины возникновения аутизма

Единого мнения о причинах, приводящих к аутизму, нет. Ученые называют несколько факторов, но все они носят гипотетичный характер. Это и мутация генов, и сбой в развитии эмбриона, и даже вредные привычки женщины во время беременности. В то же время доказано, что отношения между членами семьи и отношение к ребенку никаким образом не влияют на возникновение заболевания. Вакцинацию, как возможную причину аутизма тоже исключили.

Диагностика заболевания

Как правило аутистическое расстройство проявляется к трем годам жизни ребенка. Но бывают случаи, когда симптомы заболевания становятся явными после психических потрясений или возрастных изменений. Проявления аутизма отличается в разном возрасте симптоматикой, тяжестью и видом. Для взрослых людей данное расстройство характерно резко сниженным уровнем адаптации и социализации, симптомы резко выражены и более заметны. Согласно статистике, каждый двухсотый житель Земли болен аутизмом.

Их отличает абсолютное безразличие к происходящему, скудные эмоции, нежелание общения. Возможно осложнение заболевания низким уровнем интеллекта.

Виды аутистического расстройства

Нет в мире двух одинаковых аутистов. У каждого больного индивидуальная причина заболевания, что значительно усложняет диагностику и определение болезни. В медицине существует классификация аутизма по характерным симптомам.

Синдром Каннера - самая тяжелая форма расстройства, которая не поддается коррекции. Низкий интеллект, панический страх перемен, тревожность, боязнь оказаться вне дома в окружающем мире, маниакальное желание системности и стабильности.

Синдром Аспергера отличает нормальный или высокий интеллект, даже склонность к гениальности. Людям с этой формой аутизма удается социализироваться, но пользоваться эмоциями они не могут.

Синдром Рэтта встречается только у девочек, осложнен хромосомными нарушениями с дефектами опорно-двигательного аппарата. Для синдрома характерна высокая смертность - часто больные не доживают до 25 лет.

Существует еще одна форма заболевания, которая возникает без видимых причин в подростковом возрасте - атипичный аутизм.

За исключением синдрома Рэтта, любое из вышеперечисленных расстройств может встречаться во взрослом возрасте.

Коррекция заболевания

Данное заболевание не лечится в привычном понимании этого слова. Оно поддается коррекции, но это зависит от степени тяжести заболевания. Наиболее возможно лечение аутизма у взрослых легкой формы проявления. С легким аутистическим расстройством люди могут работать даже в солидном возрасте, при условии сохранения интеллекта.

Полностью избавиться от заболевания невозможно, но при постоянной коррекции можно адаптировать человека с аутизмом в социуме, привить или вернуть навыки ухода за собой. Подробнее о методах коррекции можно прочесть на сайте aba-kurs.com.

Ежегодно число взрослых людей с проявлениями аутизма увеличивается на тринадцать процентов и объяснения этому пока нет. Данное заболевание сложно в диагностике из-за своей разноплановости и трудности поиска причин. Но методики коррекции дают надежду многим семьям.