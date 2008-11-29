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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Коррекция аутистических расстройств у взрослых
В 1910 году психиатр из Швейцарии Эйген Блейлер ввел термин "аутизм". По сути, это греческое слово в переводе означает "сам". Заболевание характеризуется недостаточным взаимодействием с социумом, ограниченным узким кругом интересов, привычно стереотипными движениями.
Причины возникновения аутизма
Единого мнения о причинах, приводящих к аутизму, нет. Ученые называют несколько факторов, но все они носят гипотетичный характер. Это и мутация генов, и сбой в развитии эмбриона, и даже вредные привычки женщины во время беременности. В то же время доказано, что отношения между членами семьи и отношение к ребенку никаким образом не влияют на возникновение заболевания. Вакцинацию, как возможную причину аутизма тоже исключили.
Диагностика заболевания
Как правило аутистическое расстройство проявляется к трем годам жизни ребенка. Но бывают случаи, когда симптомы заболевания становятся явными после психических потрясений или возрастных изменений. Проявления аутизма отличается в разном возрасте симптоматикой, тяжестью и видом. Для взрослых людей данное расстройство характерно резко сниженным уровнем адаптации и социализации, симптомы резко выражены и более заметны. Согласно статистике, каждый двухсотый житель Земли болен аутизмом.
Их отличает абсолютное безразличие к происходящему, скудные эмоции, нежелание общения. Возможно осложнение заболевания низким уровнем интеллекта.
Виды аутистического расстройства
Нет в мире двух одинаковых аутистов. У каждого больного индивидуальная причина заболевания, что значительно усложняет диагностику и определение болезни. В медицине существует классификация аутизма по характерным симптомам.
За исключением синдрома Рэтта, любое из вышеперечисленных расстройств может встречаться во взрослом возрасте.
Коррекция заболевания
Данное заболевание не лечится в привычном понимании этого слова. Оно поддается коррекции, но это зависит от степени тяжести заболевания. Наиболее возможно лечение аутизма у взрослых легкой формы проявления. С легким аутистическим расстройством люди могут работать даже в солидном возрасте, при условии сохранения интеллекта.
Полностью избавиться от заболевания невозможно, но при постоянной коррекции можно адаптировать человека с аутизмом в социуме, привить или вернуть навыки ухода за собой. Подробнее о методах коррекции можно прочесть на сайте aba-kurs.com.
Ежегодно число взрослых людей с проявлениями аутизма увеличивается на тринадцать процентов и объяснения этому пока нет. Данное заболевание сложно в диагностике из-за своей разноплановости и трудности поиска причин. Но методики коррекции дают надежду многим семьям.
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