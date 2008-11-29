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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Системы видеонаблюдения от компании Dahua Technology
Лидером в развитие цифровых систем видеонаблюдения, на сегодняшний день является компания Dahua Technology. Пятнадцатилетний опыт позволяет проектировать и выпускать новейшие охранные системы наблюдения. Компания в 2002 году была первой, выпустившая 8-канальный видеорегистратор, отображающий все происходящее в реальном времени. Профессионалы по системам видеонаблюдения высоко оценивают оборудование компании Dahua за качество, надежность и простоту настройки.
К продукции, выпускаемой компанией, относятся: машинное зрение, сигнализации, дроны, HDCVI видеорегистраторы, тепловизоры, PTZ видеокамеры, сетевые DVR, гибритные DVR, HDCVI видеокамеры, IP камеры, платы видеозахвата, видеосерверы, HD-SDI камеры, сетевые видеодекодеры, датчики и домофонные системы. Детально ознакомиться с этой продукцией можно по ссылке на сайте dahuasecurity.com.ua.
Рассмотрим подробнее некоторые виды продукции компании Dahua.
Машинное зрение
Машинное зрение – технологическое направление робототехники, где программа отслеживает, обрабатывает и анализирует полученную видеоинформацию в реальном времени для решения определенных задач, полностью в автоматическом режиме.
Принцип работы: цифровая видеокамера, в режиме реального времени выполняет съемку объекта и передает информацию в компьютер, где программное обеспечение со специально-заданным алгоритмом работы, ее обрабатывает. Применятся в медицинских и промышленных направлениях.
Выполняет такие функции как:
В машинном зрении используется технология искусственного интеллекта.
Тепловизор
Тепловизор – это устройство, при помощи которого можно наблюдать тепловое (инфракрасное) излучение окружающей среды, и различных объектов не зависимо от времени суток. Основное его назначение измерение температуры на определенном расстоянии живых и неодушевленных объектов.
Его работа основана на получении и анализе температуры определенных поверхностей. Инфракрасное излучение попадает на приемник, потом преобразуется в теплограмму и отображается на дисплее. Большинство тепловизоров сохраняют полученные данные, для дальнейшей передачи в компьютер для их анализа.
Они классифицируются по следующим видам: наблюдательные, измерительные, стационарные и переносные.
Применяются в следующих сферах жизни:
Также широкое применение тепловизоры получили в ветеринарии, судостроении, искусстве, железнодорожной и автомобильной промышленности.
Проектировщики систем безопасности могут ознакомиться с каталогом Dahua Technology на сайте http://dahuasecurity.com.ua, где полностью представлены все системы видеонаблюдения.
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