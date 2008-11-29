Системы видеонаблюдения от компании Dahua Technology

Лидером в развитие цифровых систем видеонаблюдения, на сегодняшний день является компания Dahua Technology. Пятнадцатилетний опыт позволяет проектировать и выпускать новейшие охранные системы наблюдения. Компания в 2002 году была первой, выпустившая 8-канальный видеорегистратор, отображающий все происходящее в реальном времени. Профессионалы по системам видеонаблюдения высоко оценивают оборудование компании Dahua за качество, надежность и простоту настройки.

К продукции, выпускаемой компанией, относятся: машинное зрение, сигнализации, дроны, HDCVI видеорегистраторы, тепловизоры, PTZ видеокамеры, сетевые DVR, гибритные DVR, HDCVI видеокамеры, IP камеры, платы видеозахвата, видеосерверы, HD-SDI камеры, сетевые видеодекодеры, датчики и домофонные системы. Детально ознакомиться с этой продукцией можно по ссылке на сайте dahuasecurity.com.ua.

Рассмотрим подробнее некоторые виды продукции компании Dahua.

Машинное зрение

Машинное зрение – технологическое направление робототехники, где программа отслеживает, обрабатывает и анализирует полученную видеоинформацию в реальном времени для решения определенных задач, полностью в автоматическом режиме.

Принцип работы: цифровая видеокамера, в режиме реального времени выполняет съемку объекта и передает информацию в компьютер, где программное обеспечение со специально-заданным алгоритмом работы, ее обрабатывает. Применятся в медицинских и промышленных направлениях.

Выполняет такие функции как:

Распознавание образов, объектов, почерка, символов

оценка движущихся объектов;

восстановление 3D форм по 2D изображениям;

медицинский анализ изображения;

идентификация подписи и почерка;

обнаружение;

восстановление изображений;

контроль валюты;

выделение изображения на сегменты;

восстановление сцены.

В машинном зрении используется технология искусственного интеллекта.

Тепловизор

Тепловизор – это устройство, при помощи которого можно наблюдать тепловое (инфракрасное) излучение окружающей среды, и различных объектов не зависимо от времени суток. Основное его назначение измерение температуры на определенном расстоянии живых и неодушевленных объектов.

Его работа основана на получении и анализе температуры определенных поверхностей. Инфракрасное излучение попадает на приемник, потом преобразуется в теплограмму и отображается на дисплее. Большинство тепловизоров сохраняют полученные данные, для дальнейшей передачи в компьютер для их анализа.

Они классифицируются по следующим видам: наблюдательные, измерительные, стационарные и переносные.

Применяются в следующих сферах жизни:

Охрана. В полной темноте можно обнаружить человека или другой объект излучающий тепло. Научные исследования. Тепловая диагностика в медицине (термография). Промышленное. К нему относятся: контроль газо- и дымоходов, определение теплоизоляционных свойств, выявление теплопотерь в помещении, контроль теплоизоляции трубопроводов. Предотвращение очагов пожара, выявление утечки газа, контроль ультразвуковой сварки, обследование электрооборудования и многое другое.

Также широкое применение тепловизоры получили в ветеринарии, судостроении, искусстве, железнодорожной и автомобильной промышленности.

Проектировщики систем безопасности могут ознакомиться с каталогом Dahua Technology на сайте http://dahuasecurity.com.ua , где полностью представлены все системы видеонаблюдения.