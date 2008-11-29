Нервові клітини відновлюються. Навіть у 80 років

Дослідники з Іспанії виявили ознаки народження тисяч нових нервових клітин у дорослих людей, в тому числі у 80-річного, передає портал Science News. «Колискою» нових клітин стала зубчаста звивина. Відкриття дозволяє один з найбільших суперечок вчених про те, чи здатний мозок дорослої людини до такого оновлення. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Medicine.

Вчені розглянули зразки мозку, взятих посмертно, 13-ти раніше здорових людей у віці від 43 до 87 років під мікроскопом і побачили тисячі новонароджених нервових клітин. Ці клітини перебували в зубчастій звивині – частини гіпокампу, яка, імовірно, є місцем формування нових нейронів. Однак у зразках мозку 45 осіб з хворобою Альцгеймера цих клітин було менше. Це свідчить про те, що порушення нейрогенезу можуть бути пов'язані з нейродегенеративним захворюваннями.

Більшість зразків мозку, використаних у дослідженні, були оброблені протягом 10 годин після смерті донора і провели не більше 24 годин, «вбираючи» хімічні речовини, які зберігають тканини. Ці фактори можуть допомогти пояснити, чому вчені змогли виявити нові нейрони, пишуть дослідники. У деяких попередніх експериментах, в яких не було виявлено ознак нейрогенезу, використовувалися зразки, які були оброблені пізніше після смерті донора і які довше перебували в хімічній речовині.