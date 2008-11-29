Росія вплутується в нову війну, щоб допомогти Хафтару захопити Лівію

Кілька днів тому лідер Лівійської національної армії фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив про початок військового походу на столицю своєї країни. Зараз Тріполі контролюється людьми уряду національної згоди. Це рішення стало несподіванкою для більшості аналітиків.

Справа в тому, що в лютому цього року сам Хафтар зустрічався з лідером уряду національної згоди Фаізом Сараджем. Підсумком їхніх переговорів стала угода про зближення — сторони збиралися приступити до злиття створених ними окремо органів влади. До того ж вони збиралися організувати вибори, щоб громадянський конфлікт нарешті-таки остаточно закінчився.

Пояснимо, що до чого. Вищезазначений уряд національної згоди юридично визнається ООН. Хоча фактично ця структура мало що контролює в Лівії, і реальною владою не володіє. Дивлячись правді в очі, інакше як маріонетками Заходу їх зараз назвати не можна, нехай і звучить це як звичайний пропагандистський прийом особливо реакційних російських політологів. А ось Хафтара з його армією начебто як вважають за реальну силу, але юридично главою Сирії його ніхто не визнає. З ним ведуть переговори, але лише як з лідером повстанців. Хоча за фактом Лівійська національна армія є спадкоємицею збройних сил тієї Лівії, яку створив Каддафі. Саме Хафтар, незважаючи на своє не найчистіше минуле, сьогодні є лідером боротьби за лівійську незалежність. Хоча це може здатися дивним, якщо згадати, що він десятиліттями працював на ЦРУ і прожив в США чверть свого життя.

До теперішнього часу війська Хафтара вже встигли захопити деякі розташовані недалеко від Тріполі міста та інші населені пункти. Вже навіть встигла відбутися битва за нефункціонуючий аеропорт, який начебто як люди Хафтара зайняли, але потім їх звідти-то вибили. Не зовсім зрозуміло, як розвиваються події, враховуючи, що основними джерелами інформації служать пропагандистські ЗМІ воюючих сторін. Був навіть слух про участь американців у боротьбі проти Лівійська національної армії — повідомлялося про літаки США, які нібито бомблять повстанців. Принаймні інформація про загиблих людей доходить.

Поки до кінця незрозуміла роль Росії і США в цьому конфлікті. Глава МЗС Сергій Лавров заявляє, що Росія виступила проти призначення винних у кризі в Лівії, закликавши громадян країни самим почати діалог без нав'язування ззовні.

А Дмитро Пєсков повідомляє, що Російська Федерація не надає ніякої підтримки воюючим сторонам в Лівії. Хоча надавати повинні підтримку певній стороні. Чому саме Хафтару? Тут справа в тому, що останнім часом лівійський фельдмаршал був дуже близький з російським керівництвом. У минулому році він кілька разів відвідував РФ і зустрічався з представниками вищої влади. Останній раз Хафтар був тут на початку листопада 2018 року. Він провів переговори з Шойгу. До Путіна, не дістався. Все-таки Хафтар — військовий, все життя ним був, крім того, зараз він живе у воюючій країні і є безпосереднім учасником громадянського конфлікту, так що йому, ймовірно, простіше спілкуватися і говорити з міністром оборони, а не з президентом. Загалом, минулого року все вказувало на те, що Кремль підтримує саме його.

До того ж ходило багато слуху на той рахунок, що в Лівії цілком собі можуть діяти російські найманці. Більше того, окремі іноземні ЗМІ писали про постачання військової техніки і навіть про наявність російської військової бази в африканській країні. Росія і представники Лівійської національної армії все відкидали, проте тут можливо багато варіантів. Бути може, в складній політичній обстановці краще не афішувати такого роду співпрацю?

За інформацією нашого джерела у військових колах РФ, однією з головних причин, по якій Хафтар в минулому році так часто навідував Москву, є його бажання створити авіаційні війська. У нього самого зараз просто немає авіації. Це питання розглядалося керівництвом РФ і навіть було дано попередньо схвалення на поставку окремих комплектуючих. У якийсь момент мова йшла навіть про вертольоти. Але потім все заглохло.

Російський військовий експерт Олексій Леонков вважає, що у Халіфи Хафтара є великі шанси досягти успіху, і саме фельдмаршала експерт вважає фігурою, здатної стабілізувати Лівію.

— Зараз Хафтар контролює більшу частину території і більшу частину нафтових промислів. І це робить його досить сильним і самодостатнім лідером з претензією на владу у всій країні. Якщо американці, наприклад, хочуть від нього позбутися, то вони спізнилися — треба було робити це раніше, коли він був не такий сильний. Зараз він не контролює тільки дві невеликих території. Хафтар приїжджав до Росії, зустрічався з військовим керівництвом. І після цих зустрічей поширилися чутки, що мало не найближчим часом до Лівії зайде Росія і допоможе лівійському фельдмаршалу Скинути ворогів у море. Це, звичайно, все чутки, але за певних умов Росія може допомогти йому.