Автомобильные амортизаторы: что, как, зачем

Эффективно управлять машиной можно только при условии нормального сцепления колес с дорожным полотном. Именно поэтому самое современное и совершенное транспортное средство резко теряет в управляемости на бездорожье. Далее вы узнаете о том, зачем нужен передний, задний амортизатор Volkswagen Transporter, другие авто, сможете сделать правильный выбор, не забудете своевременно провести замену узла.

Функция амортизаторов

Узел нужен для гашения колебаний, смягчения ударов. Рассмотрим на примере. Авто наезжает на кочку, преодолевая в это время сопротивление рессор либо пружин. Если кочка крупная, колесо достигнет определенного уровня, потом начнет подниматься и кузов. Рано или поздно препятствие закончится, под влиянием силы инерции колесо снова пойдет вверх, но потом начнет опускаться – под влиянием силы сжатия пружины, сил тяжести. Так как кузов тяжелый, он более длительное время будет стремиться наверх, колесо пойдет вниз на землю, отскочит, снова начнет опускаться. Кузов направляется вниз, пружина подвески сжимается и опять выталкивает корпус наверх.

Во время таких колебаний автомобиль сильно теряет в управляемости. Для снижения прыгучести подвески и ее составляющих применяют амортизаторы. Они сопротивляются колебаниям, и чем сильнее нагрузки, тем выше будет сопротивление. От состояния гасителей колебаний зависят эффективность разгона, торможения авто.

Как часто менять

Длительность эксплуатации амортизаторов, оптимальная периодичность их замены определяется с учетом следующих факторов:

манера вождения;

соответствие массе кузова авто;

качество самих деталей.

По этой причине на одних машинах амортизаторы нужно менять каждые несколько месяцев, на других этот срок составляет 5 лет и более. В некоторых случаях недорогие узлы отечественного производства служат дольше и дороже импортных – смотря на какой автомобиль они устанавливаются, как вы водите, и т.д. Также если устанавливать фирменные амортизаторы и начинать устраивать гонки, особенно по грунту, никакой оригинал ситуацию не спасет. Не забывайте, что для более жестких узлов дополнительно нужны пружины – без них подвеска начнет работать на износ.

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