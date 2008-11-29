Аутоімунні захворювання пов'язані між собою. Деякі сильніше, ніж інші

Дослідники з Каролінського інституту (Стокгольм, Швеція) вивчили найбільшу в світі базу медичних даних близнюків, щоб вивчити сім аутоімунних захворювань, пише науковий портал EurekAlert!. Вони виявили, що ризик розвитку цих хвороб в значній мірі успадковується і, до того ж, деякі з них тісно пов'язані одна з одною. Результати дослідження будуть представлені на ENDO 2019, щорічних зборах Товариства ендокринологів в Новому Орлеані (США).

«Ці результати показують, чим викликані аутоімунні захворювання і як вони пов'язані між собою», - зазначив Якоб Сков (Jakob Skov), доктор медичних наук, провідний автор дослідження.

Аутоімунні захворювання часто передаються у спадок. Тому вчені звернулися саме до бази даних близнюків - яка містила інформацію про 116320 двійнятам зі Швеції, - щоб з'ясувати, наскільки часто зустрічаються випадки, що обидва близнюки в парі успадкують одне і те ж захворювання. Потім команда розглянула ймовірність того, що у обох близнят в парі будуть різні аутоімунні захворювання - ситуація, яку вони назвали «псевдоузгодженням», - і порівняла отримані дані, щоб побачити, які аутоімунні захворювання утворюють тісно пов'язані групи.

В результаті вони виявили, що три захворювання - хвороба Аддісона (хронічна недостатність кори надниркових залоз), целіакія (або непереносимість глютену) і цукровий діабет першого типу, перебувають під сильним впливом генів схильності до цих захворювань (рівень схильності складає більш 85%). В той же час не гени, а певні фактори навколишнього середовища сприяють розвитку аутоімунного тиреоїдиту (тиреоїдиту Хашимото), шкірного захворювання вітіліго, хвороби Грейвса (захворювання гіперактивної щитовидної залози), а також атрофічного гастриту і хронічного запалення шлунка.

Дослідники виявили, що аутоімунна «кластеризація» була високою при хворобі Аддісона і вітіліго, але при целіакії була низькою.

«Наші результати показують, що хвороба Аддісона і вітіліго часто перетинаються з іншими розладами, тоді як целіакія рідше асоціюється з іншими захворюваннями», - сказав Сков.