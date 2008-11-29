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Портативные аппараты для ультразвуковой диагностики
Диагностические возможности поликлиники или больницы во многом зависят от степени оснащённости современной аппаратурой инструментального обследования. Одним из таких высокотехнологичных аппаратов является портативный УЗИ, приходящий на смену громоздкому стационарному оборудованию.
Область применения
Потребность в использовании портативных УЗИ-сканеров назрела уже давно. Зачастую возникает необходимость провести ультразвуковое исследование немедленно, в реанимационном автомобиле или на дому пациента. От оперативности постановки диагноза в таких ситуациях зависит вопрос жизни больного.
Многие пациенты, страдающие тяжёлыми формами хронических заболеваний, не имеют возможности добраться до поликлиники, оснащённой УЗИ-кабинетом из-за их удалённости. Это особенно актуально для жителей небольших населённых пунктов, сёл и деревень, в которых отсутствуют амбулаторные центры с аппаратурой для ультразвукового исследования.
Выход из подобной ситуации видится один − оснащение всех поликлиник, амбулаторий и центров скорой помощи переносными аппаратами. Широкий выбор подобного портативного оборудования представлен на официальном сайте представительства компании RH rh.org.ru.
В условиях больничного стационара некоторые операции необходимо проводить под наблюдением УЗИ-систем. Не обойтись без этой диагностической аппаратуры кардиохирургу. Использовать громоздкое стационарное ультразвуковое оборудование в ограниченном пространстве операционной не всегда возможно. Решение проблемы − широкое внедрение портативной переносной аппаратуры в больничных стационарах.
Кроме врачебных центров, компактные аппараты ультразвуковой диагностики идеально подходят для использования в профилактических целях. Широкое внедрение их в перечень обязательного оборудования учреждений санаторно-курортного лечения позволит своевременно выявлять заболевания, и принимать необходимые меры по их лечению.
Преимущества и недостатки
Незаменимы «карманные» УЗИ-сканеры для узкоспециализированных медицинских специалистов, не располагающих возможностями для оснащения кабинетов массивными и дорогостоящими стационарными аппаратами. Портативное оборудование сегодня с успехом используется в гинекологии, неврологии, кардиохирургии, офтальмологии и прочих областях медицины.
К несомненным плюсам переносных аппаратов ультразвука следует отнести:
Критерии выбора аппарата
При выборе модели прибора для ультразвуковой диагностики следует обращать внимания на следующие факторы:
Большой ассортимент переносных приборов для УЗИ-диагностики представлен на официальном сайте rh.ua в Украине. Компания RH занимается поставкой портативного ультразвукового диагностического оборудования, дополнительных комплектующих и запасных частей, а также сервисным ремонтом.
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