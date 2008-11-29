Портативные аппараты для ультразвуковой диагностики

Диагностические возможности поликлиники или больницы во многом зависят от степени оснащённости современной аппаратурой инструментального обследования. Одним из таких высокотехнологичных аппаратов является портативный УЗИ, приходящий на смену громоздкому стационарному оборудованию.

Область применения

Потребность в использовании портативных УЗИ-сканеров назрела уже давно. Зачастую возникает необходимость провести ультразвуковое исследование немедленно, в реанимационном автомобиле или на дому пациента. От оперативности постановки диагноза в таких ситуациях зависит вопрос жизни больного.

Многие пациенты, страдающие тяжёлыми формами хронических заболеваний, не имеют возможности добраться до поликлиники, оснащённой УЗИ-кабинетом из-за их удалённости. Это особенно актуально для жителей небольших населённых пунктов, сёл и деревень, в которых отсутствуют амбулаторные центры с аппаратурой для ультразвукового исследования.

Выход из подобной ситуации видится один − оснащение всех поликлиник, амбулаторий и центров скорой помощи переносными аппаратами. Широкий выбор подобного портативного оборудования представлен на официальном сайте представительства компании RH rh.org.ru.

В условиях больничного стационара некоторые операции необходимо проводить под наблюдением УЗИ-систем. Не обойтись без этой диагностической аппаратуры кардиохирургу. Использовать громоздкое стационарное ультразвуковое оборудование в ограниченном пространстве операционной не всегда возможно. Решение проблемы − широкое внедрение портативной переносной аппаратуры в больничных стационарах.

Кроме врачебных центров, компактные аппараты ультразвуковой диагностики идеально подходят для использования в профилактических целях. Широкое внедрение их в перечень обязательного оборудования учреждений санаторно-курортного лечения позволит своевременно выявлять заболевания, и принимать необходимые меры по их лечению.

Преимущества и недостатки

Незаменимы «карманные» УЗИ-сканеры для узкоспециализированных медицинских специалистов, не располагающих возможностями для оснащения кабинетов массивными и дорогостоящими стационарными аппаратами. Портативное оборудование сегодня с успехом используется в гинекологии, неврологии, кардиохирургии, офтальмологии и прочих областях медицины.

К несомненным плюсам переносных аппаратов ультразвука следует отнести:

Полная автономность от сети электропитания. Приборы оборудованы встроенными аккумуляторными батареями, действия которых хватает на несколько часов непрерывной работы.

Широкий спектр применения. Аппараты могут использоваться в лечебных и профилактических учреждениях, в автомобилях неотложной помощи, дома у тяжелобольного пациента.

Малый вес и компактные размеры. Масса оборудования составляет от 1 до 5-7кг, что позволяет врачу при необходимости легко переносить его с собой. В автомобиле «скорой помощи» комплект не занимает много места, не мешает размещению пациента и медработников, не создаёт помех пользованию другим медицинским оборудованием.

Приборы способны выводить на монитор изображение сканируемого органа под любым углом, позволяют увеличивать картинку с высокой степенью детализации.

Оборудование подготавливается к работе в течении 20-30 секунд, необходимых для загрузки системы.

Выпускаемые сегодня переносные УЗИ-системы немногим уступают по функционалу стационарному оборудованию. С каждым годом диагностические возможности и набор дополнительных опций возрастает.

Критерии выбора аппарата

При выборе модели прибора для ультразвуковой диагностики следует обращать внимания на следующие факторы:

Область применения. Если сканер нужен для регулярных выездов по вызовам к пациентам, лучше выбрать небольшие лёгкие приборы, весом 0,7-1 килограмм и с дисплеем в 5-7 дюймов. Когда аппаратурой планируется пользоваться в кабинетных условиях, рекомендуется обратить внимание на более дорогую модель. Сканеры, оснащённые широким цветным экраном и значительным набором функций, более габаритны, но предоставляют специалисту больше возможностей в плане диагностирования патологии.

Функциональные возможности. Наличие различных дополнительных функций − значительный плюс для аппаратуры. Это многочисленные выходы, разъёмы и порты для подключения ПК, флэш-карт, сопутствующих систем и датчиков. Немаловажную роль играет программное обеспечение, с помощью которого обрабатываются данные обследования, вид развёртки и возможности отображения исследуемого органа.

Фирма-производитель. Особое внимание следует уделять бренду, под которым выпускается прибор. Компании с мировым именем берегут свою репутацию, ответственно подходя к производству товаров под своим брендом. Стоимость подобного оборудования значительно выше, но окупается длительными сроками безотказной эксплуатации.

Большой ассортимент переносных приборов для УЗИ-диагностики представлен на официальном сайте rh.ua в Украине. Компания RH занимается поставкой портативного ультразвукового диагностического оборудования, дополнительных комплектующих и запасных частей, а также сервисным ремонтом.