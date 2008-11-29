Автомобили на шасси МАЗ – особенности модельного ряда, где применяются

Автомобили шасси МАЗ – транспортные средства, которые совмещаются с различными видами вспомогательной техники. Среди продукции Минского автомобильного завода выделяют модели под установку коммунальной, строительной, пожарной техники и др. надстроек. Это вместительные бетономешалки, стройкраны, а также эвакуаторы, мусоровозы, цистерны и многое другое. В модельном ряду особо выделяются МАЗ-4371, МАЗ-5340, МАЗ-6312 (зерновоз), МАЗ-6310, МАЗ-6501. Далее детально опишем их технические параметры и особенности.

Главные плюсы данной техники:

надежность;

комфортабельность кабины;

сниженный расход топлива;

разнообразие модельного ряда, постоянное его обновление и улучшение;

современность дизайна машин с учетом тенденций нового времени;

множество изготовителей комплектующих как из СНГ, так и из дальнего зарубежья.

Детально посмотреть все модели грузовых шасси МАЗ, включая новинки, можно на сайте официального дилера ООО «АВТО-МАЗ». Вот его адрес: https://www.auto-maz.com/catalog/chassis.

Особенности моделей шасси МАЗ

МАЗ-4371 – одна из особенно удачных моделей Минского производителя. Эта машина имеет все лучшие и выверенные временем наработки специалистов производства. Среди достоинств авто выделяют комфортность, качественность салона. Также техника имеет надежный и мощный двигатель, который обладает стойкостью к поломкам. Кузов достаточно вместительный. На сто километром пути расходуется данной моделью не более 23 л горючего. Габариты компактные, высокая маневренность авто. Когда автомобиль создавался, то его предназначение было:

перевозка хозтоваров: от мебели до продуктов питания;

дополнительная опция – буксировка прицепов с тягово-сцепным механизмом.

Транспорт МАЗ-5340. Используется для установки строительной техники, а также таких видов спецтехники:

пожарная,

коммунальная,

дорожная.

Дополнительная опция – транспортировка в составе автопоезда. Особенности модели:

мощный мотор;

колесная база обширная – 4х2;

9 ступеней коробки передач;

грузоподъемность до 11 тонн.

Зерновоз МАЗ-6312. Конструкция является высокопрочной и цельносварной. Это то, что отличает данную модель от ее аналогов. В нее входят:

строительный швеллер;

листы металла.

Борты зерновоза сделаны из особо прочных пород дерева. Поэтому МАЗ-6312 – идеальный вариант для перевозки зерновой продукции и сыпучих веществ.

МАЗ-6310.

Колесная база – 6х2. Область использования – установка:

бетононасосов;

автомобильных фургонов;

автомобильных цистерн для доставки воды,

ПАЗС;

поливочной техники.

Шасси универсальное, имеет грузоподъемность 15 тонн.

МАЗ-6501. Колесная база – 6х4. Авто крупного тоннажа. На него можно монтировать большое количество различного спецоборудования. Автомобиль одинаково хорошо проходит как по асфальту, так и по грунтовке. Базовая комплектация – цельнометаллическая двухдверная кабина. Машина может развивать скорость до 85 км/ч. Есть гидроусилитель руля, топливный бак вместительностью 300 л плюс тормоза с пневмоприводом, механизмы барабанного вида «по кругу» и ABS.