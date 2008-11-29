|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Автомобили на шасси МАЗ – особенности модельного ряда, где применяются
Автомобили шасси МАЗ – транспортные средства, которые совмещаются с различными видами вспомогательной техники. Среди продукции Минского автомобильного завода выделяют модели под установку коммунальной, строительной, пожарной техники и др. надстроек. Это вместительные бетономешалки, стройкраны, а также эвакуаторы, мусоровозы, цистерны и многое другое. В модельном ряду особо выделяются МАЗ-4371, МАЗ-5340, МАЗ-6312 (зерновоз), МАЗ-6310, МАЗ-6501. Далее детально опишем их технические параметры и особенности.
Главные плюсы данной техники:
Детально посмотреть все модели грузовых шасси МАЗ, включая новинки, можно на сайте официального дилера ООО «АВТО-МАЗ». Вот его адрес: https://www.auto-maz.com/catalog/chassis.
Особенности моделей шасси МАЗ
МАЗ-4371 – одна из особенно удачных моделей Минского производителя. Эта машина имеет все лучшие и выверенные временем наработки специалистов производства. Среди достоинств авто выделяют комфортность, качественность салона. Также техника имеет надежный и мощный двигатель, который обладает стойкостью к поломкам. Кузов достаточно вместительный. На сто километром пути расходуется данной моделью не более 23 л горючего. Габариты компактные, высокая маневренность авто. Когда автомобиль создавался, то его предназначение было:
Транспорт МАЗ-5340. Используется для установки строительной техники, а также таких видов спецтехники:
Дополнительная опция – транспортировка в составе автопоезда. Особенности модели:
Зерновоз МАЗ-6312. Конструкция является высокопрочной и цельносварной. Это то, что отличает данную модель от ее аналогов. В нее входят:
Борты зерновоза сделаны из особо прочных пород дерева. Поэтому МАЗ-6312 – идеальный вариант для перевозки зерновой продукции и сыпучих веществ.
МАЗ-6310.
Колесная база – 6х2. Область использования – установка:
Шасси универсальное, имеет грузоподъемность 15 тонн.
МАЗ-6501. Колесная база – 6х4. Авто крупного тоннажа. На него можно монтировать большое количество различного спецоборудования. Автомобиль одинаково хорошо проходит как по асфальту, так и по грунтовке. Базовая комплектация – цельнометаллическая двухдверная кабина. Машина может развивать скорость до 85 км/ч. Есть гидроусилитель руля, топливный бак вместительностью 300 л плюс тормоза с пневмоприводом, механизмы барабанного вида «по кругу» и ABS.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com