Как зерноочистительное оборудование повышает доходы аграриев

Для аграриев, культивирующих зерновые, страда непростое время. Уборка урожая проходит в часто меняющихся погодных условиях. Влажность собранного зерна до 25%-35%, присутствующих в нем сорных примесей до 45%. Хранение товарных, семенных культур, без предварительной обработки, чревато утратой части или всей прибыли. В некоторых случаях агропредприятия становятся банкротами. Избавить от таких неприятностей сможет только зерноочистка собранного урожая, произведенная сразу же после доставки с поля.

Оборудование для очистки зерновых культур

Избегнуть потерь поможет только клиренс и сушка продукции. Лишь в этом случае появляется возможность получить максимальную прибыль. В процессе очистки специальным оборудованием выполняется калибровка зерна, удаляется более 50% примесей. Чистота, сортность получаемого материала зависит от модели зерноочистительной установки. Условно оборудование подразделяют на следующие группы:

портативные, которые можно переносить вручную;

мобильные, имеющие колеса, доставляемые к месту работы другими техническими средствам;

стационарные, устанавливаемые в местах хранения, переработки зерновых культур;

простые установки, выполняющие один или два процесса зерноочистки;

сложные агрегаты, производящие очистку, сортировку, сушку больших объемов сырья.

Агропредприятия имеют возможность выбрать оптимальную для них установку, позволяющую получать зерно требуемого качества.

Особенности, преимущества зерноочистительных машин

Простые установки, доставляемые к месту производства работ, вручную используются на отдаленных пунктах, в не механизированных хозяйствах. В основном это агрегаты типа «змейка», «горка». Портативные установки малоудобные при работе, обладают производительностью в среднем 100 кг/ч.

Мобильные агрегаты работают в передвижном режиме. Их доставка на место работ требует транспортных средств. Удобны для механизированных хозяйств со средними объемами переработки зерновых, в которых нахватает рабочих рук. Применяются при очистке зерна в месте сбора урожая, поставляющегося покупателю прямо с поля. Это позволяет повысить его качество, а соответственно и стоимость.

Стационарное оборудование многофункциональное. Установки перерабатывают большие объемы сырья. Все процессы идут в автоматическом режиме. Контроль за производственными операциями, в зависимости от сложности агрегата, выполняют один, два оператора. В итоге получается продукция высшего качества, стоимость которой приносит максимальную прибыль агропредприятию.

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