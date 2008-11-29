Борги українців за комуналку зросли на 10%

Заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг в лютому цього року збільшилася на 10,2% в порівнянні з січнем і склала 63,4 млрд грн (не враховуючи електроенергію). Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Державної служби статистики.

У цілому в лютому 2019 року українці сплатили за житлокомпослуги 14,6 млрд грн, що склало 69,4% нарахованої за цей місяць суми. За постачання електроенергією сплачено 3,5 млрд грн (126,8% нарахувань за рахунок погашення заборгованості попередніх періодів).

Найбільш високий рівень оплати ЖКП зафіксований у Львівській (82,9% суми нарахувань) і Миколаївській (80,8%) областях, а також у Києві-85,8%.

Найнижчий рівень оплати – у Луганській, Донецькій, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях (49-59% суми нарахувань).

За даними Держстату, з початку року з населення уклало 8,1 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за ЖКП на загальну суму 53,2 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала 31,9 млн грн.

Середні нарахування за ЖКП в країні на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт-год) в лютому-2019 склали 2 660,6 грн.