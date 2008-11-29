Необычные и странные достопримечательности Милана

Туристы, впервые приехавшие в Милан, с удовольствием знакомятся с городом и стараются увидеть традиционные достопримечательности: замки, театры, музеи, выдающиеся архитектурные сооружения. Те, кто уже посетил все популярные места, начинают обращать внимание на менее значимые, но не менее любопытные объекты с интересной историей. О них мы сегодня и расскажем.

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Вертикальный лес

Необычный жилой комплекс состоит из двух небоскребов в районе Порта Нуова. Башни высотой 76 и 110 метров в районе каждого этажа окружены террасами. На террасах разместили зеленые насаждения, среди которых тысячи деревьев и кустарников, дорожек из подстриженной травки.

Вертикальная среда создана архитекторами для улучшения экологического состояния города. Получилась целая экосистема, которую стихийно заселяют птицы и бабочки. Вертикальный лес — своеобразный фильтр, очищающий воздух от мелких частиц пыли и углекислого газа.

Виртуальный алтарь

Недалеко от площади Дуомо стоит церковь San Satiro. Архитектор Браманте спроектировал ее в 1480 году. В небольшой церквушке сложно было устроить алтарь в центральной части. Мастер прибегнул к приему виртуальной реальности. Глядя на священное место со стороны, кажется, что глубина пространства составляет не менее 9 м. На самом деле часть храма за алтарем, абсида, занимает всего 95 см. Это можно заметить, только подойдя вплотную. Сам зал тоже примечателен. Внимание привлекают старинные колонны, своды, скульптуры, великолепные изображения на стенах.

Памятник среднему пальцу

Скандальный памятник стоит перед зданием Миланской фондовой биржи. Творение призвано напоминать о человеческих ошибках. Его создал венецианец Маурицио Каттелану. Памятник установили всего на 2 дня — в рамках выставки «Против идеологии», что проводилась в Милане в 2010 году. Но жителям пришлась по вкусу идея раздражать финансовых воротил таким незамысловатым способом. Памятник оставили навсегда. Мраморный перст высотой 4 м установлен на 7-метровый постамент. Официальное название творения — L.O.V.E. Аббревиатура означает совсем не «любовь», а «свободу, ненависть, месть, вечность».