Як кандидати в президенти України аналізи здавали

Володимир Зеленський і Петро Порошенко, що вийшли в другий тур президентських виборів в Україні, доводять, що вони не наркомани і не алкоголіки.

В Україні в розпалі передвиборна кампанія. України обирає собі президента. За підсумками першого туру в другий, який відбудеться 21 квітня, вийшли комік Володимир Зеленський, який не мав досі ніякого відношення до політики і чинний президент України Петро Порошенко. При цьому в першому турі Зеленський отримав майже вдвічі більше голосів, ніж Порошенко.

Зеленський спілкується зі своїми прихильниками в основному лише роликами в соціальних мережах, уникаючи при цьому публічних дискусій.

Відповідаючи на невдоволення своїх супротивників, що Зеленський боїться дебатів з Порошенком, а також те, що Комік, часом, виглядає і каже, як наркоман, Зеленський в черговому своє ролику викликав Порошенка на дебати, причому на найбільшому в Україні стадіоні - "Олімпійський" в Києві, і запропонував здати аналізи на алкогольну і наркотичну залежність.

Порошенко цей виклик прийняв, і запропонувати здати аналізи у п'ятницю, 5 квітня, на тому ж стадіоні «Олімпійський», де знаходиться сертифікована антидопінгова лабораторія.

Зеленський відмовився здавати аналізи в цій лабораторії і приїхав в приватну клініку, власником якої є його прихильник. А аналіз крові взяв у Зеленського масажист клініки, що знімався раніше в гумористичному серіалі, продюсером якого є якраз Зеленський.

При цьому у Зеленського була взята тільки кров, а не сеча, не волосся і не ніготь, аналіз яких дозволив би визначити, чи вживав раніше кандидат у президенти України наркотичні речовини.

Результати аналізу крові Зеленського обіцяють оприлюднити за кілька днів.

Порошенко ж здав в антидопінгової лабораторії стадіону «Олімпійський», та ще й у присутності лікарів з різних клінік, всі необхідні аналізи, а не тільки кров.

Вже оголошені результати першого експрес-аналізу крові, взятого у Порошенка-ніяких психоактивних речовин не виявлено.