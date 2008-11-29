Харчова алергія – глобальна проблема

Нові походи до лікування харчової алергії повинні привести до уповільнення зростання захворюваності цією небезпечною формою алергічної реакції.

До останнього часу лікування харчової алергії не було досить ефективним. У разі контакту з харчовим алергеном вибір препаратів для купірування алергічної реакції був і залишається вельми мізерним: це антигістамінні засоби, кортикостероїди і адреналін (при важких алергічних реакціях негайного типу).

А в якості профілактичного заходу для зниження ризику розвитку алергічної реакції батькам дітей, що страждають цією формою алергії, рекомендується в першу чергу уважно стежити за тим, щоб небезпечний продукт випадково не потрапив у страви, призначені для дитини. Такі ж рекомендації отримували і особи, у яких харчова алергія розвинулася в дорослому віці.

Протягом майже всього цього часу крім суворого виключення з раціону хворого алерген-містять продуктів і лікування гострих станів (кропив'янка, набряк Квінке, анафілактичний шок) з перемінним успіхом застосовується і метод імунотерапії. Суть його – в поступовому привчанні організму до потенційних алергенів за допомогою щоденного вживання в їжу або сублінгвального застосування спочатку дуже малих кількостей небезпечного продукту (кілька міліграмів яєчного білка, молока, риби тощо) з поступовим збільшенням дози.

Однак досягнення науки останнього десятиріччя відкривають нові можливості для лікування харчової алергії – причому в даний час вивчаються відразу кілька таких нових підходів.