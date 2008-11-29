На шкіру погано впливають п'ять видів продуктів

Якщо виключити з раціону продукти, здатні негативно впливати на стан шкіри, є шанс надовго зберегти зовнішню моложавість.

Харчування позначається на стані організму, що безпосередньо відбивається на зовнішньому вигляді, вважають вчені. Ряд досліджень, проведених в США, вказали на зв'язок між зростанням захворюваності акне і вживанням в їжу великої кількості м'яса, солодкої і жирної їжі, молочних продуктів. В ході досліджень, виконаних в Туреччині, також була виявлена кореляція між проявом акне і високим рівнем жирів і солодкого в раціоні харчування.

Дерматолог Мадіна Байрамукова зазначила, що негативно впливати на стан шкіри можуть конкретно кава, будь-які види солодких виробів, гостра і солона їжа, а також різноманітна ковбаса.

Кава. Цей напій відомий високим вмістом антиоксидантів, але своєю сечогінною дією кава сприяє активному виведенню рідини з організму, що погано позначається на шкірі – вона тьмяніє, стає пересушеною і більш схильною до зморшок. Щоб зберегти свіжість шкіри надовго, вживання кави слід скоротити до однієї чашки в день і частіше пити зелений чай.

Солодощі. Чим більше цукру вживається, тим вище ризик раннього в'янення шкіри. Цукор, що міститься в цукерках і тортиках, перешкоджає нормальному виробленню колагену-білка, від концентрації якого залежить пружність і гладкість шкіри. Поїдання солодкого прискорює появу зморшок.

Гострі страви. Гостра їжа веде до розширення судин, і на шкіру, схильну до почервоніння і куперозу, може діяти дуже погано. При даних порушеннях від гострого краще відмовитися.

Соління. Надлишок натрію робить шкіру червоною і запаленою. Сіль прискорює старіння клітин, а також є однією з головних причин набряків під очима.

Ковбаса. Різноманітні ковбасні вироби, що містять перероблене м'ясо, змішане з барвниками, загусниками, консервантами і стабілізаторами, сприяють передчасному старінню. Ковбаси містять сульфіти та інші консерванти, що провокують шкірні запалення. Крім того, в них міститься надмірно висока кількість солі.