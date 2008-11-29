У травні та вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом

Найбільші виплати за державним боргом України в 2019 році припадають на травень і вересень – відповідно 77,8 млрд грн. і 58,5 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Всього цього року виплати за держборгом оцінюються 459,6 млрд грн., з них в рахунок погашення – 330,9 млрд грн.

Мінфін також уточнює, що за зовнішнім держборгом в поточному році необхідно сплатити 149,8 млрд грн., у тому числі в пікових травні та вересні – відповідно 43,2 млрд грн. і 52,2 млрд грн.

Найменші виплати за держборгом цього року припадають на серпень – 9,7 млрд грн., жовтень – 17,5 млрд грн. грудень – 8,6 млрд грн.

Мінфін зазначає, що в першому кварталі при плановому обсязі виплат в 125,6 млрд грн. і плані запозичень в 125,9 млрд грн. йому вдалося залучити 112,4 млрд грн.: план внутрішніх запозичень виконано майже повністю-87,3 млрд грн. з 90,5 млрд грн., тоді як зовнішніх – на 71%: 25,2 млрд грн. з 35,4 млрд грн.