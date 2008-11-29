У ЦВК зажадали влаштувати дебати Порошенка і Зеленського на ТБ

Дебати Володимира Зеленського і Петра Порошенка повинні пройти в телевізійній студії. Така вимога надійшла від ЦВК України після новин про майбутню зустріч кандидатів у президенти на стадіоні «Олімпійський».

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що дебати кандидатів на пост глави держави є офіційним заходом. Вони оплачуються з державної скарбниці і мають пройти за законодавством України.

Центрвиборчком постановив, що диспут Зеленського і Порошенко повинен пройти в студії телеканалу «суспільний». У постанові ЦВК написана точна адреса телестудії, куди мають прибути кандидати.

Раніше глава Національного громадського телебачення України (НОТУ) Зураб Аласанія розповів, що дебати на київському стадіоні "Олімпійський" коштуватимуть один мільйон доларів. Гроші підуть на підготовку трансляції, забезпечення безпеки і будівництво сцени.

До початку першого туру виборів Петро Порошенко, Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко повинні були взяти участь в офіційних дебатах на телеканалі «Перший». Однак у заході брала участь тільки Тимошенко.

Зеленський і Порошенко після підбиття підсумків першого туру виборів обмінялися відеопосланнями. Так, шоумен запросив суперника на дебати. Чинний президент країни відповів згодою, але засумнівався в тому, що зустріч може пройти в «Олімпійському».

Український лідер 7 квітня повідомив, що дебати відбудуться 14 квітня. Другий тур виборів пройде 21 квітня.