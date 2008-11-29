Всього одна година швидкої ходьби на тиждень допоможе літнім людям уникнути інвалідності

Вчені з Північно-Західного університету (США) з'ясували, що всього 10 хвилин в день (або одна година на тиждень) швидкої ходьби – як ніби ви спізнюєтеся на прийом до лікаря або на поїзд – знижує ризик отримати інвалідність у літніх людей з артритом, з болем в коліні, стегні, щиколотці або нозі. Коротко про дослідження розповідає портал EurekAlert! стаття з результатами роботи з'явиться в журналі American Journal of Preventive Medicine.

Вчені провели дослідження, в якому взяли участь понад 1500 літніх людей, які відчували біль або скутість в суглобах нижніх кінцівок від остеоартриту, але ще були вільні від інвалідності на початку дослідження. Їх фізична активність контролювалася за допомогою акселерометрів.

Дослідження показало, що час щотижневої фізичної активності від помірної до активної дозволяє літнім людям зберігати здатність виконувати щоденні завдання: одягатися або переходити вулицю до того, як сигнал світлофора зміниться з зеленого на червоний.

Щотижнева година фізичних вправ знизила ризик інвалідності (при якій швидкість ходьби була б менш одного метра в секунду) на 85%, а також ризик щоденних ускладнень у пересуванні: труднощів при виконанні ранкових рутинних завдань, таких як ходьба по кімната, купання й переодягання, майже на 45%.

Через чотири роки після початку дослідження 24% дорослих, у яких не було активного фізичного навантаження, посувалися дуже повільно, щоб безпечно перейти вулицю, а 23% повідомили про проблеми з виконанням ранкового туалету.

Зазвичай служби охорони здоров'я в США рекомендують людям похилого віку з артритом брати участь у діяльності з низьким впливом. Для істотної користі для здоров'я, включаючи зниження ризику серцево-судинних захворювань і багатьох інших хронічних хвороб, ці керівні принципи рекомендують літнім людям займатися вправами помірної інтенсивності не менше 2,5 годин на тиждень.

Але цей рівень активності може бути страшним для неактивних літніх людей з болями в нижніх кінцівках, відзначають автори дослідження. «Ми сподіваємося, що наша нова знахідка послужить стимулом для досягнення проміжної мети фізичної активності, – підкреслила Дороті Данлоп (Dorothy Dunlop), професор з Медичної школи імені Файнберга при Північно-західному університеті. - Одна година на тиждень - це сходинка для людей, які в даний час неактивні. Люди можуть почати працювати над цим».