Джерело молодості знаходиться в кишечнику

Дослідники з Колорадського університету в Боулдері з'ясували, що винуватець погіршення стану судин живе в кишечнику, - пише eurekalert.org з посиланням на Journal of Physiology.

Чому кровоносні судини природним чином стають жорсткими і деградують з віком, підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань? Вчені знайшли дивного винуватця, який живе в нашому кишечнику.

«Це перше дослідження, яке показує, що зміни у мікробіомі кишечника при старінні надають несприятливий вплив на стан судин, - говорить провідний автор Відень Брант - постдокторант у відділі інтегративної фізіології. - Це відкриває новий шлях потенційних втручань для запобігання серцево-судинних захворювань».

Для дослідження вчені дали молодим і старим мишам антибіотики широкого спектру дії, щоб убити більшість бактерій, що живуть в їх кишечнику, тобто у їх кишковому мікробіомі. Потім вони оцінили стан ендотелію судин (внутрішньої оболонки кровоносних судин) і жорсткість їх великих артерій.

Вони також виміряли рівні запальних сполук в крові, що ушкоджують тканини вільних радикалів, антиоксидантів і сполуки азоту, що розширює кровоносні судини, в обох групах.

Після трьох-чотирьох тижнів досліджень молоді миші не проявили змін в стані судин. Старі миші, однак, показали значні поліпшення за всіма показниками.

«Коли ми придушили мікробіом у старих мишей, їх судинне здоров'я було відновлено до стану молодих мишей, - сказав старший автор і професор Даг Сілс, директор Лабораторії інтегративної фізіології старіння. - Це говорить про те, що щось в тих мікроорганізмах викликає судинну дисфункцію».

Щоб зрозуміти, що це може бути, дослідники взяли зразки фекалій у іншої групи мишей і провели генетичне секвенування, порівнюючи кишкові бактерії у старих і молодих мишей.

«В цілому, у старих мишей ми спостерігали посилення поширеності прозапальних мікробів, які раніше були пов'язані з захворюваннями», - сказав Брант.

Наприклад, у старих мишей було значно більше протеобактерій - типу, який включає сальмонелу та інші патогени, а також прозапальний Desulfovibrio.

Щоб продовжити дослідження, вчені виміряли рівень метаболітів у крові - невеликих молекул, які виробляються кишковими мікроорганізмами і всмоктуються в кров - у старих і молодих мишей.

У старих мишей було в три рази більше ТМАО (N-оксид три метиламіну) - метаболіт, пов'язаний з підвищеним ризиком атеросклерозу, інфаркту та інсульту.

За даними Американської кардіологічної асоціації, вже в 45 років ризик серцево-судинних захворювань починає зростати. До 60-79 років 70 відсотків людей у Сполучених Штатах мають будь-який тип серцево-судинного захворювання. Після 80 років менше однієї людини з п'яти не страждають від хвороб серця і судин.

Але що змушує здорові артерії з віком втрачати гнучкість і функції - залишається чимось на зразок медичної загадки.

«Ми давно знаємо, що окислювальний стрес і запалення впливають на здоров'я артерій з плином часу, але ми не знали, чому артерії починають запалюватися і відчувати стрес. Щось викликає це, - сказав Сілс. - Зараз ми підозрюємо, що з віком мікробіота кишечника починає виробляти токсичні молекули, в тому числі ТМАО, які потрапляють у кров, викликають запалення і окислювальний стрес і ушкоджують тканини».

Сілс і Брант підкреслюють, що вони не пропонують людям використовувати антибіотики в якості джерела молодості серцево-судинної системи.

«Ми використовували антибіотики виключно в якості експериментального інструменту. Існує занадто багато побічних ефектів та інших проблем з їх широким використанням», - сказав Брант.

Проте вчені вірять, що дієти з високим вмістом пробіотичної культивованої їжі (йогурт, кефір, кімчі) і пребіотичних волокон можуть зіграти роль у профілактиці серцевих захворювань, сприяючи здоров'ю кишкового мікробіома.

Вони також вивчають з'єднання під назвою диметилбутанол, що міститься в деяких оливкових оліях, уксусах і червоних винах, які блокують бактеріальний фермент, необхідний для виробництва ТМАО. В кінцевому рахунку, це могло б бути розвинене в харчову добавку.

Таким чином стаття - поряд з дослідженнями, що зв'язують старіння мікробіома з шлунково-кишковим, імунним і мозковим старінням - пропонує ще одну причину для підтримки здоров'я бактерій-резидентів, адже, судячи з усього, джерело молодості може перебувати в кишечнику.