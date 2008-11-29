В Україні будуть по-новому видавати водійські права

Кабінет Міністрів України вніс зміни в ряд постанов, пов'язаних з порядком видачі водійських посвідчень, підготовкою водіїв, а також акредитації автошкіл.

Введення нововведень передбачено протягом півроку, повідомив головний сервісний центр МВС України. Так, введена відеофіксації здачі іспитів з правил дорожнього руху і навичок керування автомобілем.

Відеофіксація теоретичного іспиту вже реалізована в сервісних центрах МВС нового зразка. Відтепер і під час практичного іспиту дії кандидата у водії та екзаменатора фіксуватимуться за допомогою обладнання, встановленого в кожному екзаменаційному авто.

Крім того, неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний - в іншому.

По-друге, скорочений до 2 років термін дії свідоцтва про закінчення автошколи. Отримати або обміняти водійське посвідчення неможливо без позначки про місце реєстрації в документі, що засвідчує особу.

Викладачі і інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також авто, на якому проводиться практичне заняття.

Всі випускники, які пройшли навчання на водіїв у професійно-технічних училищах, будуть допущені до здачі іспитів без додаткового навчання в автошколі.